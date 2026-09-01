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"Роблять дітей учасниками війни": Зеленський зробив заяву щодо обстрілів РФ

Анна Косик
1 вересня 2026, 12:05
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Окупанти не зважають навіть на те, що в дітей сьогодні важливий день і цинічно б'ють по Україні.
'Роблять дітей учасниками війни': Зеленський зробив заяву щодо обстрілів РФ
Зеленський прокоментував російські обстріли 1 вересня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

  • РФ не припиняє терор навіть у дні, коли у дітей свято
  • Москва намагається зірвати новий навчальний рік в Україні
  • "Дипломатія по-плану" викликає неприємне відчуття в українців

Країна-агресор Росія сьогодні, 1 вересня атакувала Україну різними типами озброєння. Ці обстріли прокоментував під час відвідування відбудованого ліцею на Київщині президент України Володимир Зеленський.

За його словами в коментарі ТСН, росіяни цинічно атакували українські міста у день, коли у дітей починається навчальний рік.

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"Перше вересня, діти. Навіть серед ворогів будь-яких є розуміння, що діти – це діти. А росіяни роблять дітей учасниками війни", - наголосив він.

Президент також заявив під час спілкування з журналістами, що зараз немає найголовнішого для школярів та усіх українців - миру, а окупанти ще й до цього хочуть зірвати навчальний сезон.

Також Зеленський зауважив, що є неприємне відчуття, колихтось відпочиває, а хтось бореться за життя.

"Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають – на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак. Не можу ним не поділитися... відчуттям такого знаєте... "дипломатія по-плану". Тобто, коли відпустка, то відпустка", - додав глава держави.

Скільки ще триватиме шахедний терор РФ

Главред писав, що за словами керівника Офісу президента України Кирила Буданова, російська армія може продовжувати атаки на Україну із використанням реактивних безпілотників щонайменше до парламентських виборів у Росії.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Тому окупанти будуть інтенсивно атакувати Україну як мінімум до 18–20 вересня. Таким чином Москва намагається створити для росіян "картинку перемоги", яку не може забезпечити реальними результатами на полі бою.

Навчальний рік 2026-2027 - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що рішення про формат навчання цього року приймаються з урахуванням ситуації на місцях та наявності безпечного простору у кожному конкретному закладі.

Раніше повідомлялося, що київські школи розпочнуть перший тиждень навчального року в очно-дистанційному форматі, при цьому заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати модель навчання залежно від безпекової ситуації.

Напередодні стало відомо, що повітряні тривоги, що зривають навчальний процес у школах, здатні водночас скорочувати робочий час батьків - насамперед матерів школярів.

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Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) - щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

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