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Параноя в Кремлі: Telegraph розкрив, чому Путін почав нищити навіть фейкову опозицію

Дар'я Пшеничник
9 серпня 2026, 17:23
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Щонайменше 23 російським політикам заборонили балотуватися на виборах, а партії Яблуко загрожує заборона.
Путин
Путін тепер забороняє навіть свою фальшиву опозицію / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Коротко:

відео дня
  • Путін посилив тиск на опозицію перед виборами
  • 23 політикам заборонили балотуватися
  • Партію Яблуко можуть заборонити

Кремлівський диктатор Володимир Путін розгорнув репресії проти тієї частини опозиції, яку раніше сам і терпів, - на тлі рекордно низьких рейтингів як власних, так і прокремлівської Єдиної Росії. Британське видання The Telegraph називає російського диктатора параноїком, а його опозицію - фейковою.

Приводом для безпрецедентної зачистки політичного поля стали перші від початку повномасштабного вторгнення в Україну вибори до Держдуми. Кремль заходить у них з важким тлом: удари Сил оборони України вглиб території РФ, економічна нестабільність, паливна криза та чутки про мобілізацію.

Щонайменше 23 російським політикам уже заборонили балотуватися. Формальні підстави - звинувачення в демонстрації "екстремістської" або нацистської символіки, причому у 15 випадках правопорушенням визнали публікацію зображень чи символів, пов'язаних з Олексієм Навальним. Карали також за посилання на заборонені в РФ Instagram і Facebook.

Під ударом опинилися й лояльні до режиму сили

Втрат зазнала навіть так звана системна опозиція - номінально конкурентні партії, які роками створювали ілюзію плюралізму, діючи в інтересах Кремля. Їхніх кандидатів або знімають з перегонів, або вони самі втрачають можливість балотуватися.

Показовим випадком The Telegraph вважає історію Бориса Надєждіна: після тривалої кар'єри всередині системи політик був змушений залишити Росію. Найімовірніше, забороненою буде й партія Яблуко - єдина учасниця виборів, яка зайняла відкрито антивоєнну позицію.

Ознаки тривоги в російських елітах

Підвищена чутливість Путіна навіть до контрольованої критики збіглася з низкою дедалі помітніших проявів невдоволення його правлінням. Раніше російські ЗМІ фіксували падіння рейтингу диктатора до рекордних показників на тлі паливної кризи.

Зміни відчули й у верхівці режиму: тепер потрапити під приціл прихильників жорсткого курсу у сфері безпеки побоюються навіть представники російської еліти.

Вибори в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що мобілізація в РФ не змінить становище на фронті через те, що нинішні втрати перевищують темпи поповнення армії. Він також зазначив, що удари по військовій інфраструктурі та проблеми із забезпеченням залишатимуться актуальними.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що у Росії немає технічних перешкод для проведення нової мобілізації, подібної до 2022 року. РФ За його словами, у 2022 році було мобілізовано близько 450 тисяч осіб протягом одного року.

Заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що остаточне рішення щодо загальної мобілізації Кремль ухвалюватиме після завершення виборчого циклу. Він відзначив, що проведено оцифровку та автоматизацію обліку і встановлено чіткий контроль за переміщеннями та обліком потенційних призовників. За його словами, Генштаб визнає, що без мобілізації створити потужне ударне угруповання неможливо через великі втрати.

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Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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