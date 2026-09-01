РФ атакувала пункт пропуску на кордоні з Румунією: поромна переправа зупинила роботу

Оформлення людей і транспорту тимчасово припинено, автомобілі перенаправляють до інших переходів.

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РФ атакувала дронами міжнародний пункт пропуску "Орлівка" / Колаж: Главред, фото: ДПСУ, УНІАН

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Дрони Shahed влучили в пункт пропуску "Орлівка" на Одещині

Поромне сполучення з Румунією тимчасово не працює

Транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску



Російські ударні безпілотники типу "Шахед" у ніч на 1 серпня атакували міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка" на українсько-румунському кордоні в Одеській області - унаслідок атаки поромна переправа зупинила роботу. Деталі нічного удару навело Південне регіональне управління Державної прикордонної служби у Facebook.

"Сьогодні вночі російські ударні БпЛА типу Shahed атакували міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка", що на українсько-румунському кордоні. Влучання безпілотників відбулося по будівлі та території пункту пропуску. Внаслідок атаки виникли пожежі. Займання локалізували працівники ДСНС", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Що робити тим, хто планував перетин кордону

Прямим наслідком нічного влучання став паралізований прикордонний та митний контроль на переході. Оформлення осіб і транспортних засобів у "Орлівці" тимчасово призупинено, а суміжну сторону про обставини поінформували, зазначають у ДПСУ.

Автомобілі, які прямували до переправи, зараз спрямовують до інших діючих переходів. Прикордонники просять громадян зважати на ці обмеження, плануючи закордонні поїздки.

Ціль не випадкова

Прикордонне відомство наголошує, що йдеться не про поодинокий епізод: цей об'єкт на межі з країною-членом НАТО вже потрапляв під російські атаки раніше.

"Відзначимо, що ворог не вперше завдає удар по цьому пункту пропуску", - підкреслюють у Південному регіональному управлінні ДПСУ.

"Шахед-136" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, Збройні Сили країни-агресора Росії отримали вказівку розпочати підготовку до завдання масованих ударів по об’єктах енергетики України. Про це повідомило Міноборони РФ.

Наприкінці серпня кілька країн Західної Європи оновили рекомендації для своїх громадян щодо поїздок до України. Велика Британія, Нідерланди, Італія та Німеччина закликають утриматися від поїздок через загрозу російських атак. Про це свідчать повідомлення на сайтах МЗС.

Посольство США посилило обмеження для дипломатів і закликає американців не їздити в Україну. Держдепартамент залишив для України максимальний, 4-й рівень небезпеки.

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Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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