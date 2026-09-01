Температура в Україні знизиться до +9 градусів: синоптики назвала дату похолодання

Метеорологічна осінь в Україні ще не настала, але температура повітря починає поступово знижуватися.

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Прогноз погоди в Україні 1-4 вересня / фото: УНІАН

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Де в Україні цього тижня дощитиме

Як зміниться температура до 4 вересня

Погода в Україні цього тижня буде мінливою через проходження холодного атмосферного фронту із заходу на схід. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

У деяких областях України періодично дощитиме. Сьогодні, 1 вересня, опади очікуються у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.

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Погода в Україні 1 вересня / фото: скріншот з meteoprog

"У середу у нічні години локально дощитиме лише у центральних, а також у східних областях. У всіх інших регіонах залишатиметься погода без опадів. У четвер по території України знову проходитиме новий атмосферний фронт", - зауважили синоптики.

Тому 3 вересня локальні нетривалі дощі з грозами будуть на Прикарпатті, а також Закарпатті, вдень у північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Погода в Україні 2 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться температура повітря

Значення температури будуть контрастними по всій території України. Після проходження холодно-атмосферного фронту до території України поширюватиметься прохолодніша повітряна маса.

Погода в Україні 3 вересня / фото: скріншот з meteoprog

"Однак на півдні, а також на південному сході країни, наслідок меншої кількості хмар, сонечко все ще інтенсивно прогріватиме приземне шар повітря", - попередили в Укргідрометцентрі.

У нічні години очікується поступове зниження температури до +9+14 градусів. Вдень 1 вересня буде +23+28 градусів, 2 вересня очікується +21+26 градусів. На півдні та південному сході прогнозують +25+30 градусів.

Погода в Україні 4 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що через небезпечні метеорологічні явища, а саме грози, у західних, вдень і у Вінницькій та Житомирській областях, оголошено I рівень небезпечності 1 вересня.

Раніше повідомлялося, що ближче до вихідних поточного тижня погода стане більш нестійкою під впливом циклонів та атмосферних фронтів із північного заходу Європи.

Напередодні стало відомо, що середня місячна температура повітря в вересні в Україні прогнозується у межах +11+18 градусів, що близько до норми. Водночас місячна кількість опадів очікується у межах 37–76 мм, а у Карпатах 74–106 мм.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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