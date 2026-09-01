Дрони атакували РФ: у Ленінградській області горить порт Усть-Луга, у Тольятті - вибухи

Коротко:
- Вночі БПЛА атакували Ленінградську, Самарську області та Москву
- У порту Усть-Луга спалахнула пожежа після ударів дронів
- У Тольятті зафіксовано вибухи та пошкодження житлового будинку
У ніч на 1 вересня дрони атакували кілька регіонів Росії. У Ленінградській області після серії ударів загорівся великий торговий морський порт. У Самарській області РФ повідомляється про серію вибухів і влучань у Тольятті. Також дрони долетіли до Москви.
Атака на порт Усть-Луга
Губернатор регіону Олександр Дрозденко повідомив, що під ударом у Ленінградській області опинився порт Усть-Луга.
"У результаті атаки БПЛА зафіксовано пошкодження в портовій зоні Усть-Луга, спостерігається загоряння. Екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки уточнюється. Триває відбиття атаки", - зазначив чиновник.
За інформацією Дрозденка, атака на Ленінградську область розпочалася близько 02:00 і тривала до самого ранку. У небі над регіоном було зафіксовано десятки БПЛА.
Станом на 04:30, як стверджує губернатор, протиповітряна оборона нібито знищила щонайменше 44 дрони. Уся інформація про наслідки встановлюється.
"І на даний момент порт Усть-Луги горить", - написали вранці аналітики каналу Exilenova+.
Атака на Тольятті
Окрім Ленінградської області, вночі дрони також завдали ударів по Самарській області РФ. Telegram-канал Exilenova+ повідомляв про серію вибухів, влучень та пожежу в Тольятті.
Дрони нібито завдали удару по одному з підприємств у Тольятті. Жодних підтверджень цієї інформації поки що немає.
Крім того, у Тольятті російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) нібито "відпрацювали" по житловому будинку. OSINT-канали повідомляють про пошкодження будівлі внаслідок спроб російської ППО збити дрони.
Російські ЗМІ з посиланням на губернатора Самарської області повідомляли про пошкодження цивільної інфраструктури, проте подробиці невідомі.
Атака на Москву
Про спробу дронів атакувати Москву цієї ночі повідомив також мер Сергій Собянін. За його інформацією, спочатку російська ППО нібито збила 12 БПЛА в околицях столиці РФ, а через деякий час - ще 5 дронів.
"Фахівці екстрених служб працюють на місцях падіння уламків", - зазначив Собянін.
Атаки на території Росії - новини
Як писав Главред, у п’ятницю, 28 серпня, Росію атакували дрони. У Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.
У ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".
У ніч на 24 серпня одразу в кількох регіонах РФ пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про успішні удари по трьох складських комплексах великого російського маркетплейсу Ozon. У місцях "прильотів" спалахнули пожежі.
У ніч на 22 серпня в Самарській області Росії пролунали вибухи. На світанку безпілотники завдали ударів по складу російського маркетплейсу OZON. На місці "прильоту" спалахнула масштабна пожежа.
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Про джерело: Exilenova+
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