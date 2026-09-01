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Дрони атакували РФ: у Ленінградській області горить порт Усть-Луга, у Тольятті - вибухи

Анна Ярославська
1 вересня 2026, 07:47оновлено 1 вересня, 08:21
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Мер Москви Сергій Собянін заявив про спробу дронів атакувати Москву минулої ночі.
Атака дронів на РФ
Нічний удар Росії - горить морський порт / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Вночі БПЛА атакували Ленінградську, Самарську області та Москву
  • У порту Усть-Луга спалахнула пожежа після ударів дронів
  • У Тольятті зафіксовано вибухи та пошкодження житлового будинку

У ніч на 1 вересня дрони атакували кілька регіонів Росії. У Ленінградській області після серії ударів загорівся великий торговий морський порт. У Самарській області РФ повідомляється про серію вибухів і влучань у Тольятті. Також дрони долетіли до Москви.

Атака на порт Усть-Луга

Губернатор регіону Олександр Дрозденко повідомив, що під ударом у Ленінградській області опинився порт Усть-Луга.

відео дня

"У результаті атаки БПЛА зафіксовано пошкодження в портовій зоні Усть-Луга, спостерігається загоряння. Екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки уточнюється. Триває відбиття атаки", - зазначив чиновник.

За інформацією Дрозденка, атака на Ленінградську область розпочалася близько 02:00 і тривала до самого ранку. У небі над регіоном було зафіксовано десятки БПЛА.

Станом на 04:30, як стверджує губернатор, протиповітряна оборона нібито знищила щонайменше 44 дрони. Уся інформація про наслідки встановлюється.

"І на даний момент порт Усть-Луги горить", - написали вранці аналітики каналу Exilenova+.

Порт Усть-Луги горить
Порт Усть-Луги горить / t.me/exilenova_plus

Атака на Тольятті

Окрім Ленінградської області, вночі дрони також завдали ударів по Самарській області РФ. Telegram-канал Exilenova+ повідомляв про серію вибухів, влучень та пожежу в Тольятті.

Дрони нібито завдали удару по одному з підприємств у Тольятті. Жодних підтверджень цієї інформації поки що немає.

Крім того, у Тольятті російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) нібито "відпрацювали" по житловому будинку. OSINT-канали повідомляють про пошкодження будівлі внаслідок спроб російської ППО збити дрони.

Російські ЗМІ з посиланням на губернатора Самарської області повідомляли про пошкодження цивільної інфраструктури, проте подробиці невідомі.

Тольятті після роботи РЕБ
Тольятті після роботи РЕБ / Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на Москву

Про спробу дронів атакувати Москву цієї ночі повідомив також мер Сергій Собянін. За його інформацією, спочатку російська ППО нібито збила 12 БПЛА в околицях столиці РФ, а через деякий час - ще 5 дронів.

"Фахівці екстрених служб працюють на місцях падіння уламків", - зазначив Собянін.

Атаки на території Росії - новини

Як писав Главред, у п’ятницю, 28 серпня, Росію атакували дрони. У Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.

У ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".

У ніч на 24 серпня одразу в кількох регіонах РФ пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про успішні удари по трьох складських комплексах великого російського маркетплейсу Ozon. У місцях "прильотів" спалахнули пожежі.

У ніч на 22 серпня в Самарській області Росії пролунали вибухи. На світанку безпілотники завдали ударів по складу російського маркетплейсу OZON. На місці "прильоту" спалахнула масштабна пожежа.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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