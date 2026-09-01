Кремлю потрібна 'картинка перемоги': Буданов розкрив, скільки ще триватиме шахедний терор РФ

Росія може використовувати удари по Україні для створення пропагандистської "картинки перемоги" напередодні виборів.

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Буданов пояснив, скільки ще триватиме шахедний терор Росії / Колаж: Главред, фото: ДСНС, president.gov.ua

Що відомо:

РФ може продовжити атаки "Шахедами" щонайменше до виборів у вересні

Кремль прагне показати росіянам "картинку перемоги" напередодні виборів

Російська армія може продовжувати атаки на Україну із використанням реактивних безпілотників щонайменше до парламентських виборів у Росії, які відбудуться 18–20 вересня. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.

За словами керівника ОП, Москва намагається створити для росіян "картинку перемоги", яку не може забезпечити реальними результатами на полі бою.

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"В Росії наближаються вибори. Їм теж треба показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчувають вонию. Як і весь світ не відчуває. Тому терор. Вони не вміють інакше. Як мінімум, до виборів (триватимуть атаки "Шахедів" - Ред.)", - сказав Буданов.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому РФ почала розтягувати обстріли

Главред писав, що за словами генерала-лейтенанта, засновника фонду "Закриємо небо України" Ігоря Романенка, Росія змінює ритм повітряних атак по Україні.

До нічних ударів балістичними ракетами ворог додає хвилі реактивних дронів на світанку, а вдень продовжує застосовувати безпілотники. Також російські війська комбінують різні типи ракет. У Кремлі розраховують, що постійні удари по великих містах і руйнування посилюватимуть внутрішній тиск на українське військово-політичне керівництво.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Атака РФ по Україні 1 вересня - останні новини

Як писав Главред, російські війська вночі та вранці 1 вересня завдали масованого удару по Україні, застосувавши значну кількість реактивних безпілотників і балістичних ракет. Унаслідок атаки загинули щонайменше 12 людей, серед них громадянин Індії.

Нагадаємо, за останніми даними ДСНС, у Києві вісім осіб загинули та ще п’ятеро постраждали, зокрема троє дітей.

У Київській області кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Борисполю зросла до 4. Ще 13 осіб отримали поранення. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Крім того, російські ударні безпілотники типу "Шахед" у ніч на 1 серпня атакували міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка" на українсько-румунському кордоні в Одеській області - унаслідок атаки поромна переправа зупинила роботу.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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