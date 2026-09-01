Зірка "Зважених та щасливих" вийшов на зв'язок після загибелі родини: він у лікарні

В'ячеслав Грабовий вперше висловився після страшної трагедії, яка забрала життя його батьків і брата.

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В'ячеслав Грабовий - трагедія в Одесі / колаж: Главред, фото: instagram.com, В'ячеслав Грабовий; СТБ

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Що сталося з переможцем 10-го сезону "Зважених та щасливих"

Що написав В'ячеслав Грабовий із лікарняної палати

У родині переможця ювілейного 10-го сезону популярного шоу "Зважені та щасливі" В'ячеслава Грабового сталася страшна трагедія. Чоловік втратив найближчих людей - батьків і брата. Після кількох днів мовчання він вийшов на зв'язок в Instagram.

Про втрату спортсмена першою розповіла його тренерка в рамках проєкту Марина Боржемська, з якою В’ячеслав пройшов весь шлях перетворення. Вона ж оголосила збір коштів, щоб допомогти В’ячеславу оплатити похорон рідних і власне лікування.

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"Навіть важко уявити, що він зараз переживає. І сьогодні Славі дуже потрібна наша допомога та підтримка", - наголосила Боржемська, звертаючись до підписників.

Марина Боржемська попросила допомогти переможцю шоу "Зважені та щасливі" / фото: instagram.com, Марина Боржемська

Користувачі мережі практично відразу пов’язали горе в родині Грабового з гучним злочином, що стався кількома днями раніше в Київському районі Одеси. За інформацією правоохоронців, 50-річний чоловік застрелив зі мисливської рушниці своїх батьків, після чого поранив брата, забарикадувався в квартирі та наклав на себе руки.

Грабовий зберігав мовчання кілька днів, поки в мережі обговорювали те, що сталося. Зрештою він знайшов у собі сили зв’язатися з підписниками з лікарні та висловив глибоку вдячність за підтримку.

В'ячеслав Грабовий звернувся до підписників / фото: instagram.com, В'ячеслав Грабовий

"Друзі, безмежно вдячний вам за підтримку. Ви неймовірні, словами не передати, наскільки важливі для мене ваші слова і з яким теплом я їх читаю. На жаль, ситуація в житті, м’яко кажучи, не найкраща, але я тримаюся. Мої друзі, родина, підписники - ви моя сила. Зв’яжуся з вами, щойно буду готовий. Люблю вас", - написав В’ячеслав Грабовий.

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Про шоу: "Зважені та щасливі" "Зважені та щасливі" - українська версія популярного американського шоу "The Biggest Loser", що транслюється на загальнонаціональному українському телеканалі "СТБ", повідомляє Вікіпедія. У шоу беруть участь люди з ожирінням або надмірною вагою, які змагаються за грошовий приз, втративши найбільший відсоток ваги від своєї початкової ваги.

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