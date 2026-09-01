'Не можу витримати цю дієту': Павло Зібров розсекретив свою вагу

Співак зізнався, хто суворо стежить за його харчуванням.

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Скільки важить Павло Зібров / колаж: Главред, фото: instagram.com, Павло Зібров

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Скільки зараз важить Павло Зібров

Хто в родині співака контролює його раціон

Народний артист України Павло Зібров поділився, як стежить за своєю фігурою, і розповів, хто саме допомагає йому тримати себе у формі. Співак не приховував у розмові зі Славою Дьоміним, що самостійно дотримуватися суворих обмежень у харчуванні йому нелегко.

При зрості 188 сантиметрів артист важить 100 кілограмів, однак прагне поліпшити цей результат і скинути ще приблизно три кілограми. Головним контролером його раціону є дружина Марина. За словами виконавця, саме вона стежить не тільки за якістю продуктів, а й за розміром порцій. Сам Зібров зізнається, що ніколи не був прихильником суворих дієт.

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Павло Зібров - дієта / фото: instagram.com, Павло Зібров

"Я не можу витримати цю дієту. Марина Володимирівна стежить за мною", - поділився Павло Зібров.

Незважаючи на обмеження, повсякденне меню артиста залишається збалансованим. Наприклад, його ранок часто починається з сиру з додаванням сметани, свіжих ягід або фруктів.

Павло Зібров із дружиною та донькою / фото: instagram.com, Павло Зібров

Втім, справжні гастрономічні слабкості виконавця перебувають під суворим контролем. Йдеться про традиційні борошняні страви - вареники, оладки та домашню випічку з різними начинками. Павло Зібров обожнює ці ласощі, однак заради збереження форми дозволяє собі їх лише зрідка й у мінімальних кількостях.

"Справа в тому, що у мене є улюблені страви, які мені подають на великі свята й у обмежених кількостях", - зізнався співак.

Павло Зібров / інфографіка: Главред

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Про персону: Павло Зібров Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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