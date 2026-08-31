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"Вересень може змінити багато": який сигнал надсилає Кремль щодо війни

Юрій Берендій
31 серпня 2026, 19:37
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Зеленський заявив, що Росія поки не готова зупиняти війну.
'Вересень може змінити багато': який сигнал надсилає Кремль щодо війни
Кремль хоче продовження війни - Зеленський / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський заявив, що РФ поки не готова завершувати війну
  • Віткофф і Кушнер готуються до контактів із Росією
  • Вересень може стати переломним для України

Країна-агресорка Росія поки не демонструє готовності завершувати війну проти України, а розвіддані Києва та його партнерів свідчать про намір Володимира Путіна продовжувати бойові дії. Водночас у вересні очікуються нові дипломатичні контакти за участю представників президента США Дональда Трампа. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, яке транслював Офіс президента України.

відео дня

За словами глави держави, Україна разом із партнерами готує низку заходів на вересень. Йдеться не лише про переговорний трек, а й про практичні рішення у сфері оборони та енергетики.

Зеленський наголосив, що досягнуті на політичному рівні домовленості мають бути реалізовані через взаємодію міністерств та підприємств різних країн.

Окремо президент розповів про розмову з представниками американської сторони, які працюють над подальшими контактами щодо війни. За його словами, Україна передала Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру актуальну інформацію про ситуацію на фронті та російські атаки.

"Щойно ми говорили з представниками президента Америки – зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Вони готуються до зустрічі та відповідної комунікації з російською стороною та до візиту в Україну. Ми обговорили наші позиції", - повідомив Зеленський.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Ключовим питанням, за словами президента, залишається зміна підходу Москви до війни. Київ очікує, що американські представники спробують вплинути на російське керівництво та підштовхнути його до припинення бойових дій.

"Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Настрій завершувати, а не воювати", - наголосив Зеленський.

Водночас президент заявив, що наразі сигнали з Росії залишаються негативними. Йдеться як про оцінки української розвідки, так і про інформацію від держав-партнерів.

"Зараз поки що, на жаль, всі свідчення розвідок і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення", - заявив Зеленський.

Українська сторона очікує, що майбутні контакти американських представників із Москвою та їхній візит до України дадуть змогу перевірити готовність Кремля до зміни позиції. Зеленський при цьому пов'язує з вереснем можливість нових рішень у дипломатичній, оборонній та енергетичній сферах.

"Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки. Вересень може змінити багато і треба, щоб ми разом з партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру", - заявив президент України.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Коли можуть відновитись переговори з РФ - коментар Буданова

Переговори України та Росії можуть відновитися вже у вересні, причому до нового раунду можуть долучитися представники США. Київ розраховує перезапустити дипломатичний процес після паузи. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі виданню Новини.LIVE.

"Ми його (переговорний трек - Главред), дасть Бог, оживимо трошки. Усі побачили через кілька днів приїзд цієї поважної людини. Далі ще будуть події", - зауважив Буданов.

За його словами, ймовірний формат передбачає участь одразу трьох сторін. Йдеться про українських і російських представників, а також американських переговорників.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не мають інформації про конкретні плани та терміни проведення наступного раунду переговорів між Україною та РФ. Пєсков також зазначив, що Москва нібито продовжує контакти зі Сполученими Штатами на робочому рівні і стверджує прагнення досягати цілей мирними засобами, попри продовження війни проти України.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємної поїздки до Москви вніс ініціативу щодо тристоронньої зустрічі лідерів України, США та РФ для припинення війни. Реткліфф 25 серпня зустрічався з керівником Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортніковим, і за підсумками зустрічей визнав главу ФСБ конструктивним гравцем для перезапуску дипломатичного процесу.

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нових переговорів із представниками президента США.. Україна, за його словами, працює над підготовкою до нових переговорів і очікує уточнень у найближчі дні. Зеленський також зазначив, що детальніша інформація про майбутні контакти має стати відома в понеділок.

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Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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