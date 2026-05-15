"Запланована операція": ЗСУ звільнили Одрадне в Харківській області

Віталій Кірсанов
15 травня 2026, 09:22
У результаті спланованої операції Сили оборони України провели зачистку населеного пункту Одрадне Двуречанського району.
ЗСУ звільнили Одрадне в Харківській області / колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Коротко:

  • До виконання завдання були залучені штурмові підрозділи
  • ЗСУ ліквідували 56 окупантів

Сили оборони України повернули під контроль Одрадне та його околиці в Харківській області. Про це повідомила у Facebook 129-та окрема важка механізована бригада.

"У результаті спланованої операції Сили оборони України провели зачистку населеного пункту Одрадне Двуречанського району Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригада провела штурмові дії, завдала противнику вогневого удару та вибила його з лісосмуг, укріплених позицій та опорних пунктів.

При цьому зазначається, що до виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія.

"Їхня злагоджена робота дозволила послідовно виявляти, вражати та знищувати живу силу, вогневі засоби та укриття противника", – зазначають у бригаді.

Як уточнили в 16-му армійському корпусі, українські захисники зачистили околиці населеного пункту. Таким чином, звільнено близько 22 квадратних кілометрів Двуречанщини.

Під час операції ворог зазнав значних втрат. ЗСУ ліквідували 56 окупантів.

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту "DeepState" заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Раніше Олександр Сирський говорив, що українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це сталося з початку контрнаступальної операції.

Нагадаємо, військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з сусідніми підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою в Донецькій області.

Про джерело: 16-й армійський корпус ЗСУ

16-й армійський корпус ЗСУ — це оперативно-тактичне з'єднання, яке має у своєму складі механізовані та мотопіхотні бригади, а також підрозділи артилерії, бойового та всебічного забезпечення, а також протиповітряної оборони. Наразі 16-й армійський корпус захищає від російських військ майже половину Харківщини. Корпус був створений 3 березня 2025 року.

