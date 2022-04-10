У РФ закінчується "гарматне м'ясо", резерви кинуті в наступ на Донбасі - Арестович

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На Донбасі вже почалався очікуваний раніше наступ російських військ. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, проходить перший етап.

Він пояснив, що наступ РФ почався ще чотири дні тому. Ворог намагається проводити його з півночі і півдня, втім, з півдня не вдається.

Разом з тим, за його словами, дії ворога не досягли успіху. Він також зазначив, що в районі Харкова РФ накопичує сили для другого етапу наступу.

"Це буде другий ешелон цього наступу. Другий і третій по посиленню. Коли перші зітруться, другі підуть і т.д. Це один і той же наступ, який буде по етапах напрямків по рубежах, але він триває, тому що вже всі — від астрологів до тарологів, до страшних військових експертів розповідають, що він ось 14-го почнеться справжній наступ.14-го почнуть вводити другий ешелон і це не стане справжнім наступом, це буде продовження того ж наступу, якщо взагалі буде", - говорить співрозмовник.

При цьому він пояснив, що РФ постійно відсуває терміни відновлення боєздатності другого ешелону своїх військ.

Радник глави Офісу президента вказав на те, що у Росії закінчилися боєздатні солдати, яких можна залучити в Україні.

"Я б притримав другий ешелон військових. Невідомо, як все обернеться. Раптом ми почнемо наступати, треба буде відбиватися, а чим вони будуть відбиватися. Це останні солдати "великої росії" і більше немає. Росія порожня. І зараз два самотніх моджахеда захочуть захопити Росію, вони її візьмуть повністю, дійдуть, куди захочуть. Російські солдати або тут, або на кордоні, або в землі", - додав Арестович.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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