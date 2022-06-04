Спецпризначенці знайшли, артилерія знищила: ліквідація новітньої станції зв'язку армії РФ потрапила на відео

Ліквідація новітньої станції зв'язку армії РФ потрапила на відео / скріншот

У Харківській області ЗСУ знищили сучасну станцію зв'язку російських окупантів.

Рух опору ССО України виявив техніку на одному з фермерських підприємств регіону, а артилеристи 92 ОМБр знищили установку.

"1 червня 2022 року бійці Руху Опору ССО України в районі населеного пункту Василенкове Харківської області виявили сучасну російську станцію зв'язку та скорегували артилерію 92-ї ОМБр ЗС України", - сказано в повідомленні.

Процес знищення машини воїни зняли на відео.

"В результаті злагодженої роботи двох підрозділів знищена машина зв'язку ЗС РФ-це може бути або Р-439-ОД, або П-260-О (крім того П-260-О входить до складу телекомунікаційного комплексу Редут-2ус, який дуже активно застосовується російськими окупантами в зоні бойових дій)", - пояснили те, що відбувається на кадрах автори каналу, який опублікував відео.

Нагадаємо, на Запоріжжі ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога та знищили спостережний пункт і два склади окупантів. Щонайменше 20 окупантів були ліквідовані.

Також повідомлялося, що російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках - Слов'янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки та Полтавки.

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