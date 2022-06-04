"Дон-дон, порахуй своїх бійців у Сєвєродонецьку": Гайдай відреагував на "казки" Кадирова

Гайдай відреагував на брехню Кадирова / пресслужба президента, РИА Новости

Глава Чечні Рамзан Кадиров нахабно заявив, що Сєвєродонецьк у Луганській області знаходиться під контролем російських військ, а українська влада нібито втекла з області. Голова Луганщини Сергій Гайдай відреагував на брехливі заяви та розповів, яка насправді ситуація в області.

Гайдай записав відео на фоні стели з написом Лисичанськ та порадив Кадирову порахувати, скільки бійців залишилось у його "тік-ток військах". Він додав, що українські військові особисто "передають привіт" кадирівцям у Сєвєродонецьку.

"Дон-дон, закінчуй брехати. Ти це можеш робити тільки підстаркуватому хворому діду, а не нам. Краще після бою в Сєвєродонецьку порахуй своїх бійців - у тебе там не вистачає", - сказав Гадай.

Своїм зверненням Гайдай також дав зрозуміти, що влада не втекла, а постійно працює.

Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай розповів про те, яких втрат зазнає російська армія у боях за Сєвєродонецьк. Вони втратили багато техніки та особового складу, у тому числі і кадирівців.

"Руснева армія гине в обласному центрі, як мухи — у них значні втрати як серед вбивць, так і в техніці", - додав Гайдай.

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Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

Згодом Збройні силу України зуміли відвоювати нові позиції в Сєвєродонецьку Луганської області. ЗСУ зуміли відбити у ворога 20% Сєвєродонецька. Російські окупанти контролюють близько половини міста.

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Як повідомлялося раніше, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

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