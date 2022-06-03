Бої за Сєвєродонецьк позбавляють окупантів сил, у них не вистачить ресурсів для захоплення Донеччини - ISW

Росії не вистачить сил на захоплення Донецької області після боїв за Сєвєродонецьк / Фото t.me/luhanskaVTSA

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

Наразі окупанти націлені захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, щоби командування РФ могло відзвітувати своїм громадянам про "звільнення" всієї Луганської області, йдеться у повідомленні ISW.

Але у російських військ навряд чи будуть сили, необхідні для захоплення значної території в Донецькій області після подальших втрат навколо Сєвєродонецька.

"Російські сили, очевидно, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і будуть продовжувати стикатися з проблемами при форсуванні річки Сіверський Донець, щоби завершити оточення Сєвєродонецьк-Лисичанськ і просуватися далі на захід від Лиману в напрямку Слов'янська через Райгородок", - кажуть аналітики.

Російське військове керівництво продовжує відчувати складнощі з достатнім формуванням сил і підтриманням морального духу мобілізованого особового складу.

Російська примусова мобілізація навряд чи створить значну бойову міць, при цьому вона посилить низький моральний дух і погану дисципліну в російських підрозділах.

2 червня 113 полк так званої "ДНР" опублікував відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна, в якому примусово мобілізовані воїни скаржаться, що всю війну провели на передовій в Херсоні без їжі та ліків, а мобілізаційні комітети не проводили необхідних медичних оглядів.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська продовжують віддавати перевагу захопленню Сєвєродонецька за рахунок просування на інших напрямках.

Окупанти продовжували штурм Сєвєродонецька та Лисичанська, щоб отримати повний контроль над Луганською областю.

Росіяни поступово просувалися навколо Авдіївки.

Українські контрнаступи на північному заході Херсонської області відкинули російські війська на східний берег річки Інгулець та, ймовірно, продовжуватимуть порушувати російські наземні лінії зв'язку вздовж траси Т2207.

Кремль продовжував проводити непослідовні окупаційні заходи на півдні України, що підтверджує як потужний опір українців, так і "ймовірну нерішучість Кремля з приводу того, як інтегрувати окуповану територію".

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що контрудари українських сил оборони в Сєвєродонецьку не означають, що вдасться відбити місто у російських окупантів. За його словами, захисники України контратакують так, що російські війська несуть великі втрати.

"Найімовірніше, не відіб'ємо (Сєвєродонецьк, - ред.). І це навіть не означає, що росіяни його так чи інакше не займуть", - зазначив він.

Також Арестович зазначив, що повідомлення про "здачу" українськими захисниками Сєвєродонецька Луганської області були пасткою для російських окупантів.

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