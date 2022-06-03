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Бої за Сєвєродонецьк позбавляють окупантів сил, у них не вистачить ресурсів для захоплення Донеччини - ISW

3 червня 2022, 06:43

Зараз окупанти націлені захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, щоб командування РФ могло відзвітувати своїм громадянам про "звільнення" всієї Луганської області.

Сєвєродонецьк
Росії не вистачить сил на захоплення Донецької області після боїв за Сєвєродонецьк / Фото t.me/luhanskaVTSA

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

Наразі окупанти націлені захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, щоби командування РФ могло відзвітувати своїм громадянам про "звільнення" всієї Луганської області, йдеться у повідомленні ISW.

Але у російських військ навряд чи будуть сили, необхідні для захоплення значної території в Донецькій області після подальших втрат навколо Сєвєродонецька.

"Російські сили, очевидно, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і будуть продовжувати стикатися з проблемами при форсуванні річки Сіверський Донець, щоби завершити оточення Сєвєродонецьк-Лисичанськ і просуватися далі на захід від Лиману в напрямку Слов'янська через Райгородок", - кажуть аналітики.

Російське військове керівництво продовжує відчувати складнощі з достатнім формуванням сил і підтриманням морального духу мобілізованого особового складу.

Російська примусова мобілізація навряд чи створить значну бойову міць, при цьому вона посилить низький моральний дух і погану дисципліну в російських підрозділах.

2 червня 113 полк так званої "ДНР" опублікував відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна, в якому примусово мобілізовані воїни скаржаться, що всю війну провели на передовій в Херсоні без їжі та ліків, а мобілізаційні комітети не проводили необхідних медичних оглядів.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська продовжують віддавати перевагу захопленню Сєвєродонецька за рахунок просування на інших напрямках.
  • Окупанти продовжували штурм Сєвєродонецька та Лисичанська, щоб отримати повний контроль над Луганською областю.
  • Росіяни поступово просувалися навколо Авдіївки.
  • Українські контрнаступи на північному заході Херсонської області відкинули російські війська на східний берег річки Інгулець та, ймовірно, продовжуватимуть порушувати російські наземні лінії зв'язку вздовж траси Т2207.
  • Кремль продовжував проводити непослідовні окупаційні заходи на півдні України, що підтверджує як потужний опір українців, так і "ймовірну нерішучість Кремля з приводу того, як інтегрувати окуповану територію".

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що контрудари українських сил оборони в Сєвєродонецьку не означають, що вдасться відбити місто у російських окупантів. За його словами, захисники України контратакують так, що російські війська несуть великі втрати.

"Найімовірніше, не відіб'ємо (Сєвєродонецьк, - ред.). І це навіть не означає, що росіяни його так чи інакше не займуть", - зазначив він.

Також Арестович зазначив, що повідомлення про "здачу" українськими захисниками Сєвєродонецька Луганської області були пасткою для російських окупантів.

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