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Чи виживе НАТО без США: дипломат розповів про небезпечні сценарії

Руслан Іваненко
6 травня 2025, 01:52
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Колишній посол Німеччини попереджає, що НАТО може опинитися на межі краху без підтримки США.
НАТО
Як миротворчі сили без США можуть зруйнувати НАТО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Читайте в матеріалі:

  • Чи зможе Європа протистояти Росії без допомоги США
  • Як вплине відсутність американської підтримки на стабільність НАТО
  • Що сказав Ішингер про роль США у підтримці України

Росія може скористатися слабкістю Європи у разі відсутності підтримки США, що може призвести до серйозної кризи в НАТО. Таку заяву зробив екс-посол Німеччини в США та голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв'ю Politico.

Колишній дипломат попередив, що без участі Сполучених Штатів у миротворчій місії в Україні, Європа може стикнутися з ризиком "фактичного кінця НАТО".

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За його словами, навіть якщо Росія погодиться на розміщення європейської військової техніки в Україні, це може стати провокацією для Москви, яка скористається ситуацією, заявивши, що Україна почала "стрілянину", і що необхідно "відповісти".

"Я не думаю, що росіяни коли-небудь, за будь-яких обставин, погодяться на це. Але навіть якщо вони погодяться, ми маємо наполягати на участі Сполучених Штатів", — зазначив Ішингер.

Його зауваження висвітлюють головну проблему в зусиллях Європи підтримати Україну на фоні невизначеності щодо позиції президента Дональда Трампа та майбутнього НАТО. Росія не сприймає Європу як реальну військову загрозу без Сполучених Штатів.

Чи виживе НАТО без США: дипломат розповів про небезпечні сценарії
НАТО / Інфографіка: Главред

Незважаючи на це, Ішингер вважає, що адміністрація Трампа зрозуміє необхідність співпраці з Європою.

"Я думаю, що Сполучені Штати рано чи пізно з цим розберуться та знову почнуть співпрацювати з Європою", — додав він.

Загроза нападу Росії на країни Європи - останні новини

Раніше Главред писав, що у випадку поразки України, або стійкого припинення вогню, за якого країна-агресорка Росія відтягне значну частину своєї боєздатної армії і перекине її в інше місце, Європа ризикує стати об'єктом реальної загрози.

Крім того у країнах Європи, що входять до НАТО, посилюється підготовка до потенційного зіткнення з Росією.

Напередодні стадо відомо, що політика Трампа може призвести до серйозної зміни характеру війни. Як переконаний російський журналіст, політолог, політичний філософ Олександр Морозов, такі дії Штатів можуть розв'язати руки Путіну. Цілком ймовірно, що в такому разі вже до кінця 2025 року ми дійсно побачимо французьких і шведських спецпризначенців, які воюють в Україні не як окремі добровольці-волонтери, а як повноцінні підрозділи.

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Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

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