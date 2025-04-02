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"НАТО буде в ступорі": несподіваний сценарій нової війни РФ у Європі

Олексій Тесля
2 квітня 2025, 10:47
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Росія може захопити Нарву, щоб показати безпорадність НАТО, не виключає Тарас Загородній.
Тарас Загородний, НАТО Кремль
Тарас Загородній спрогнозував імовірність нової війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

  • РФ може атакувати Естонію, використавши для цього війська КНДР
  • Росія може показати, що блок НАТО не працює, каже Загородній

Політичний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, як може Росія скористатися внутрішньою нестабільністю в НАТО і розв'язати війну проти однієї з країн-членів Альянсу.

"Німці вважають, що це реально. Ба більше, вони вважають, що це може статися вже цієї осені", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що РФ може здійснити атаку на Естонію, використавши для цього війська Північної Кореї.

"Чи може Росія захопити, наприклад, Нарву, щоб показати, що НАТО не працює? Може. Особливо буде смішно, якщо це зроблять північні корейці. Уявляєте, в якому ступорі буде НАТО! Там будуть думати: напад це чи ні, кому оголошувати війну і так далі. Зате Росія покаже всім, що НАТО не працює. Для цього їй воювати особливо не треба - коли довіра розвалюватиметься всередині НАТО, Росія зможе брати їх голими руками", - додав Загородній.

'НАТО буде в ступорі': несподіваний сценарій нової війни РФ у Європі
/ Главред

Дивіться відео - інтерв'ю Тараса Загороднього:

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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