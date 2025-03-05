У НАТО не готові до сучасної війни із застосуванням дронів - Сухаревський

Відчутна різниця у вартості дронів і ракет ППО робить використання останніх вкрай неекономічним, вважає військовий.

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Вадим Сухаревський / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Суспільне

Що сказав Вадим Сухаревський:

Україна прагне випереджати ворога, використовуючи штучний інтелект

Понад 60% цілей знищуються безпілотниками

Збройні сили НАТО не готові до сучасної війни з використанням безпілотників. Таку заяву зробив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський в інтерв'ю Reuters.

За його словами, Україна прагне випереджати противника, використовуючи штучний інтелект, розгортаючи більше наземних безпілотників і випробовуючи лазери для збиття російських БПЛА.

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"Це просто елементарна математика. Скільки коштує ракета, яка збиває "шахед"? І скільки коштує розгорнути корабель, літак і систему ППО, щоб по ньому стріляти?" - сказав Сухаревський.

Відчутна різниця у вартості дронів і ракет ППО робить використання останніх вкрай неекономічним, зазначили в Reuters.

"Зараз навіть головнокомандувач Збройних сил України каже, що понад 60% цілей знищують безпілотники. Єдине питання в тому, як розвиватиметься тактика їхнього використання, і, виходячи з цього, технологічний аспект", - сказав Сухаревський.

За словами полковника, зараз його підрозділи використовують БПЛА-матку, який може нести два FPV-дрони на відстань до 70 кілометрів. Крім того, він зазначив, що на передовій в Україні працюють тисячі безпілотних наземних транспортних засобів, а це означає, що для відправки в небезпечні райони потрібно менше солдатів.

Сухаревський визнав, що Україна не в змозі повністю задовольнити потребу підрозділів ударних безпілотників у боєприпасах, які зазвичай поставляються окремо до дронів. Водночас, за його словами, деякі підрозділи почали виробляти свої власні боєприпаси.

"Якби не безпілотники, все було б набагато гірше. Безпілотники - це те, що дозволяє нам давати асиметричну відповідь, коли ворог більший, сильніший і атакує", - констатував командувач.

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Як повідомляв Главред, українські волонтери завершують випробування нової ракети "Трембіта", здатної досягти Москви. Ракета має низьку вартість (15 тисяч доларів за одиницю) і високу мобільність, що дає змогу ефективно виснажувати ППО противника.

Також у грудні 2024 року в Україні розпочалося серійне виробництво крилатої ракети "Пекло" За три місяці виготовлено близько 100 одиниць. Ракета на 70% складається з українських компонентів, має інерціальне і GPS-наведення, а бойова частина важить близько 50 кг.

Американські військові розробляють для ЗСУ ракето-бомбу з головкою самонаведення Quicksink. Очікувана дальність застосування нової зброї становитиме 463 кілометри.

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FPV-дрон - що це таке FPV-дрон - вид безпілотних літальних апаратів, управління якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини або пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія. Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю в мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу. Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України і багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою і порівнюють їх застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до появи можливості нанесення високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, що застосовуються точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами. І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони. У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виробляють щонайменше три державні заводи. У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", мета якої - навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дає змогу пройти онлайн-навчання, вибрати вид дрона і передати його на випробування. Там же можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

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