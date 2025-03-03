Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Це не багато": у Трампа назвали умови, які повинен виконати Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
3 березня 2025, 18:50
1111
Білий дім наполягає на вибаченнях з боку президента Україну за сварку в Овальному кабінеті.
'Це не багато': у Трампа назвали умови, які повинен виконати Зеленський
США вимагають від Зеленського вибачень / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Що відомо:

  • США готові на повернення до переговорів із Зеленським
  • Вашингтон вимагає вибачень від президента України

Після сварки між президентом України Володимиром Зеленський, президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, яка відбулася в Овальному кабінеті, американська влада хоче вибачень від Києва. Про це заявив радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц в інтерв'ю Fox News.

Він також продовжує переконувати у тому, що Зеленський "не готовий говорити про мир".

відео дня

"Час не на його боці, час не на боці просто вічного продовження цього конфлікту, терпіння американського народу не безмежне, їхні гаманці не безмежні, і наші запаси боєприпасів не безмежні ... Зеленський дійсно зробив своїй країні справжню ведмежу послугу, не досягнувши позитивного результату в п'ятницю, і ви знаєте, ми побачимо, як все розвиватиметься далі", – сказав Волц.

Він зазначає, що у Білому домі чекають, коли Зеленський скаже, "що шкодує про те, що сталося та він готовий підписати угоду про мінерали". При цьому вони хочуть також, щоб Зеленський вкотре наголосив на готовності брати участь у мирних переговорах.

"Я не думаю, що це занадто багато. Я думаю, що це те, що найкраще для американського народу, для українського народу, для Росії та для світу, щоб відновити стабільність", – додав Волц.

У Fox News із посиланням на джерела повідомили, що угоду про мінерів не буде підписано доти, доки президент України Володимир Зеленський публічно не вибачиться перед камерами за свою поведінку в Овальному кабінеті.

Дивіться відео про умови, які має виконати Зеленський:

'Це не багато': у Трампа назвали умови, які повинен виконати Зеленський
Білий дім вимагає вибачень від Зеленського / фото: скріншот

Скандал у Білому домі - останні новини

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Зеленський достроково залишив Білий дім. Угода про корисні копалини не була підписана.

Пізніше Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу. Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.

Згодом у Трампа почали масовану "операцію" проти України та Зеленського. Зазначається, що ця сварка могла бути спланованою, щоб дискредитувати президента України та змусити його піти у відставку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп вторгнення Росії Майкл Волц
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Мир потрібен якнайшвидше": Зеленський відповів на критику з боку команди Трампа

"Мир потрібен якнайшвидше": Зеленський відповів на критику з боку команди Трампа

20:44Війна
Без нового "Мінська" і війська з авіацією: Британія оголосила позицію щодо України

Без нового "Мінська" і війська з авіацією: Британія оголосила позицію щодо України

20:20Світ
Україну накриває сильне потепління: де буде +17 градусів

Україну накриває сильне потепління: де буде +17 градусів

19:41Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Ти дивись, що коїться": Максим Галкін вразив підтримкою Володимира Зеленського

"Ти дивись, що коїться": Максим Галкін вразив підтримкою Володимира Зеленського

Гороскоп на завтра 4 березня: Ракам - надзвичайна сила, Скорпіонам - сюрприз

Гороскоп на завтра 4 березня: Ракам - надзвичайна сила, Скорпіонам - сюрприз

Експерти закликали вставляти сірники в грунт у березні: для чого це потрібно

Експерти закликали вставляти сірники в грунт у березні: для чого це потрібно

Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі

Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі

Де три відмінності між качками: лише "геній головоломок" відповість за 12 секунд

Де три відмінності між качками: лише "геній головоломок" відповість за 12 секунд

Останні новини

20:44

"Мир потрібен якнайшвидше": Зеленський відповів на критику з боку команди Трампа

20:20

Без нового "Мінська" і війська з авіацією: Британія оголосила позицію щодо України

19:59

Зменшує запалення й омолоджує: експерти назвали 8 причин їсти частіше цибулю

19:57

Драїти туалет вручну більше не треба: що потрібно додати в унітаз, простий метод

19:55

Як швидко прогнати крота з ділянки – народні методи та перевірені засоби

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:47

Тепер озиратиметься: СБУ оголосила путіністу Лепсу про підозру

19:41

Україну накриває сильне потепління: де буде +17 градусів

19:26

Очистите себе і дім від негативу: що потрібно викинути 4 березня, прикмети

19:10

Команда Трампа влаштувала цирк проти УкраїниПогляд

Реклама
19:05

Трамп може заморозити військову допомогу Україні - Axios

19:02

Скільки зброї для України може заблокувати Трамп: аналітики оцінили масштаби

18:55

"Найгірша заява": Трамп різко розкритикував слова Зеленського щодо війни

18:50

"Це не багато": у Трампа назвали умови, які повинен виконати ЗеленськийВідео

18:48

"Ми щасливі": 77-річний Шуфутинський таємно одружився з 47-річною жінкою

18:45

Сорти огірків у відкритому грунті: що посадити для гарного врожаю

18:44

Мерц зробив заяву про перепалку Трампа із Зеленським і попередив Європу

18:38

Головна інфоциганка РФ отримала великий термін за фінансове шахрайство

18:33

"3 роки катувань в полоні": у Києві пройшла акція на підтримку кореспондента УНІАН ХилюкаВідео

18:31

Загадка для найгеніальніших: знайдіть кота, що сховався, за 7 секунд

18:10

Уже є кілька варіантів припинення вогню: що про це відомо

Реклама
17:29

Білий дім вимагає відставки Зеленського: ким його хочуть замінити Трамп і Путін

17:00

Пригорілу їжу з посуду ідеально відчистить копійчаний засіб: що варто зробити

16:58

4 березня: яке церковне свято, день ангела і що не можна робити в піст

16:10

"Я хотіла піти від чоловіка через його перепади настрою": як вдалося врятувати шлюб

16:09

Квітучий сад за кілька хвилин: садівник розповів, що потрібно зробити в березні

15:44

Леся Нікітюк відклала весілля з нареченим-військовим - що сталося

15:35

Яка дівчина – мільярдер: складний тест на IQ, який "виб’є з колії" найрозумніших

15:22

Паштет, який тане в роті: ідеальний рецепт за 5 хвилин

15:20

"Завтра буде великий вечір": Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні

15:19

Податкові підсумки лютого: експерт розповів, що ховається за сухими цифрами

14:50

"Агресор дорого заплатить": Сирський розкрив деталі удару РФ по полігону ЗСУ

14:46

"Шоковані": у близькому оточенні Комарова заговорили про його розлучення

14:37

Загорнули і готово: приголомшливий м'ясний рулет із простих інгредієнтівВідео

14:30

Україну накриє справжня весняна погода: у яких областях буде сильне потепління

14:15

Чому не можна зберігати олію в кухонній шафі - відповідь здивує

14:11

Що чекає на Україну, якщо США зупинять підтримку: оцінка експерта

14:09

"Місячне перемир’я" в Україні: у FT дізналися, чи погодили Франція і Британія план

14:07

РФ рано радіє конфлікту Трампа і Зеленського, Україна продовжить отримувати зброю США – ЗагороднійВідео

14:04

Трамп заявив, що США повинні менше хвилюватися через Путіна: які у нього плани

14:02

"Я не винна": відома акторка зізналася, чому її не затверджують на ролі в кіно

Реклама
13:13

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом, але є умова

13:08

Роберт Дауні-молодший підлизався до росіян на Оскарі-2025 - деталіВідео

13:08

Погода в Києві у березні: у які дні без парасольки на вулицю краще не ходити

12:55

Ціни "пішли вгору": в Україні дорожчають популярні овочі і фрукти

12:41

"Рідна": Максим Галкін показав, який зараз вигляд має Алла Пугачова

12:28

Чи є загроза наступу РФ на півдні України: у ГУР озвучили тривожний прогноз

12:09

Марічка Падалко розповіла, куди зникла Лідія Таран і чим вона займається

11:49

Час змін: 3 знаки зодіаку, яким пощастить навесні 2025 року

11:47

Вдарить +17 градусів: стала відома дата різкого потепління

11:47

Відставка Зеленського: радники Трампа назвали нову умову перемир'я - Bloomberg

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти