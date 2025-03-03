'Це не багато': у Трампа назвали умови, які повинен виконати Зеленський

Білий дім наполягає на вибаченнях з боку президента Україну за сварку в Овальному кабінеті.

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США вимагають від Зеленського вибачень / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Що відомо:

США готові на повернення до переговорів із Зеленським

Вашингтон вимагає вибачень від президента України

Після сварки між президентом України Володимиром Зеленський, президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, яка відбулася в Овальному кабінеті, американська влада хоче вибачень від Києва. Про це заявив радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц в інтерв'ю Fox News.

Він також продовжує переконувати у тому, що Зеленський "не готовий говорити про мир".

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"Час не на його боці, час не на боці просто вічного продовження цього конфлікту, терпіння американського народу не безмежне, їхні гаманці не безмежні, і наші запаси боєприпасів не безмежні ... Зеленський дійсно зробив своїй країні справжню ведмежу послугу, не досягнувши позитивного результату в п'ятницю, і ви знаєте, ми побачимо, як все розвиватиметься далі", – сказав Волц.

Він зазначає, що у Білому домі чекають, коли Зеленський скаже, "що шкодує про те, що сталося та він готовий підписати угоду про мінерали". При цьому вони хочуть також, щоб Зеленський вкотре наголосив на готовності брати участь у мирних переговорах.

"Я не думаю, що це занадто багато. Я думаю, що це те, що найкраще для американського народу, для українського народу, для Росії та для світу, щоб відновити стабільність", – додав Волц.

У Fox News із посиланням на джерела повідомили, що угоду про мінерів не буде підписано доти, доки президент України Володимир Зеленський публічно не вибачиться перед камерами за свою поведінку в Овальному кабінеті.

Дивіться відео про умови, які має виконати Зеленський:

Білий дім вимагає вибачень від Зеленського / фото: скріншот

Скандал у Білому домі - останні новини

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Зеленський достроково залишив Білий дім. Угода про корисні копалини не була підписана.

Пізніше Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу. Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.

Згодом у Трампа почали масовану "операцію" проти України та Зеленського. Зазначається, що ця сварка могла бути спланованою, щоб дискредитувати президента України та змусити його піти у відставку.

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