Отримали терміновий наказ: в Криму почали евакуацію, чиновники виїжджають в РФ

На евакуацію цінних речей в окупаційних адміністрацій залишилося обмаль часу.

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Окупанти бояться ударів України / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, скріншот з DeepState

Що повідомили в Атеш:

Окупанти вивозять документи і техніку з адміністрацій у Криму

Чиновники на тлі термінового наказу почали втікати в Росію

Ймовірно, окупанти готуються до ударів ЗСУ по військових об'єктах на півострові

Окупаційні адміністрації Керчі та Феодосії отримали терміновий наказ від так званої "влади" Криму щодо евакуації цінних документів та техніки до 4 липня. Про це повідомили агенти партизанського руху "Атеш".

Це розпорядження було доведено і до інших адміністрацій. Сьогодні, 3 липня, для них останній день, щоб вивезти усю документацію.

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"На тлі цього розпорядження деякі чиновники, які мали доступ до службового бензину, раптово "захворіли", оформили відпустки за станом здоров'я та поспішно поїхали подалі - до Краснодарського краю", - зауважили агенти руху.

В "Атеш" зауважили, що напередодні окупанти вже переводили оперштаб у тимчасово окупованому Криму на цілодобовий режим і посилено готувалися до 21 червня. Після цього по військових об'єктах на півострові було завдано одного з найпотужніших ударів за багато місяців.

"Кримські колаборанти чудово розуміють, що розплата за скоєне близька, а російська ППО їх не врятує", - додали представники руху.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Росіян можуть депортувати з Криму

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, росіяни, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, поки що мають можливість організовано залишити півострів.

Поки Кримський міст функціонує, мешканці півострова можуть вивезти майно, обладнання та повернутися до Росії. Після втрати транспортного сполучення через міст ситуація кардинально зміниться. Тоді, на його думку, мова буде йти про поліцейську операцію з депортації громадян РФ, які незаконно переселилися до Криму після початку окупації півострова.

Ситуація в Криму - останні новини

Раніше стало відомо, що дрони СБУ уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. У двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

Напередодні ефективні прильоти було зафіксовано по важливому об'єкту - залізничному мосту у районі населеного пункту Ічкі у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, Главред писав, що можлива втрата Криму стане для російського диктатора Володимира Путіна фатальним ударом як у політичному, так і в особистому плані.

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Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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