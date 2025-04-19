США готові визнати окупований Крим російським - Bloomberg

Остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.

https://glavred.net/world/ssha-gotovy-priznat-okkupirovannyy-krym-rossiyskim-bloomberg-10657343.html Посилання скопійоване

США готові визнати Крим російським - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео на YouTube

Ви дізнаєтеся:

Потенційна поступка є останнім сигналом

Чиновник США відмовився коментувати подробиці переговорів

США готові визнати незаконно анексований Крим російським у рамках широкої угоди про мир між Москвою і Києвом.

За інформацією агентства Bloomberg, потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню, і це сталося після того, як він і держсекретар Марко Рубіо заявили, що адміністрація готова відмовитися від своїх зусиль з посередництва у встановленні миру, якщо прогрес не буде досягнуто швидко.

відео дня

"Це може підірвати міжнародні закони та договори, що забороняють захоплення земель із застосуванням сили. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не поступиться територією Москві. Але цей крок був би благом для президента Росії Володимира Путіна, який давно домагається міжнародного визнання суверенітету Росії в Криму", - ідеться в матеріалі.

Джерела видання заявили, що остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено. Чиновник США, знайомий із переговорами, на запитання про можливість визнання Криму відмовився коментувати подробиці переговорів.

Переговори про закінчення війни

Як писав Главред, у США сьогодні заявили, що зможуть покласти край війні в Україні. Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що оптимістично налаштований і вірить у можливість закінчення бойових дій.

Водночас раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що США можуть припинити намагатися укласти мир. Він дав кілька днів на укладення мирної угоди між Україною та РФ.

Також і постійний представник Росії в ООН Василь Небензя в ООН відповів, чи готова РФ до паузи у війні. За його словами, Росія вважає нереалістичним сценарій припинення вогню в Україні.

Вам може бути цікаво:

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред