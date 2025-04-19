Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США готові визнати окупований Крим російським - Bloomberg

Сергій Кущ
19 квітня 2025, 00:47
201
Остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.
США готові визнати окупований Крим російським - Bloomberg
США готові визнати Крим російським - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео на YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Потенційна поступка є останнім сигналом
  • Чиновник США відмовився коментувати подробиці переговорів

США готові визнати незаконно анексований Крим російським у рамках широкої угоди про мир між Москвою і Києвом.

За інформацією агентства Bloomberg, потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню, і це сталося після того, як він і держсекретар Марко Рубіо заявили, що адміністрація готова відмовитися від своїх зусиль з посередництва у встановленні миру, якщо прогрес не буде досягнуто швидко.

відео дня

"Це може підірвати міжнародні закони та договори, що забороняють захоплення земель із застосуванням сили. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не поступиться територією Москві. Але цей крок був би благом для президента Росії Володимира Путіна, який давно домагається міжнародного визнання суверенітету Росії в Криму", - ідеться в матеріалі.

Джерела видання заявили, що остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено. Чиновник США, знайомий із переговорами, на запитання про можливість визнання Криму відмовився коментувати подробиці переговорів.

Переговори про закінчення війни

Як писав Главред, у США сьогодні заявили, що зможуть покласти край війні в Україні. Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що оптимістично налаштований і вірить у можливість закінчення бойових дій.

Водночас раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що США можуть припинити намагатися укласти мир. Він дав кілька днів на укладення мирної угоди між Україною та РФ.

Також і постійний представник Росії в ООН Василь Небензя в ООН відповів, чи готова РФ до паузи у війні. За його словами, Росія вважає нереалістичним сценарій припинення вогню в Україні.

Вам може бути цікаво:

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні анексія Криму
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
США готові визнати окупований Крим російським - Bloomberg

США готові визнати окупований Крим російським - Bloomberg

00:47Світ
"Ви дурні": Трамп погрожує вийти з мирних переговорів по Україні

"Ви дурні": Трамп погрожує вийти з мирних переговорів по Україні

23:23Політика
Одеська область під масованою ракетною атакою: прогриміли сильні вибухи

Одеська область під масованою ракетною атакою: прогриміли сильні вибухи

22:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить похолодання з дощами і грозами: стала відома дата сильної негоди

Вдарить похолодання з дощами і грозами: стала відома дата сильної негоди

Чи обов'язково святити паску на Великдень: що кажуть у церкві

Чи обов'язково святити паску на Великдень: що кажуть у церкві

Гороскоп на сьогодні 19 квітня: Ракам - раптовий прибуток, Левам - приємна звістка

Гороскоп на сьогодні 19 квітня: Ракам - раптовий прибуток, Левам - приємна звістка

"Як це можливо": чоловік Лорак повідомив про нове кохання

"Як це можливо": чоловік Лорак повідомив про нове кохання

В армії РФ на Херсонщині розпочався бунт: солдати відмовляються від контрактів

В армії РФ на Херсонщині розпочався бунт: солдати відмовляються від контрактів

Останні новини

02:30

"Путінська параноя": експерт про ймовірний сценарій усунення президента РФ

02:16

Місячний календар на 19 квітня: 5 заборон, які не можна порушувати у цей день

01:36

Дівчина показала, як прибрати подряпини на тарілках: її відео стало хітомВідео

00:47

США готові визнати окупований Крим російським - Bloomberg

18 квітня, п'ятниця
23:54

Щури та миші зникнуть назавжди: копійчаний засіб проти гризунів

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
23:25

І сміх, і гріх: що незвичайне українці кладуть у великодній кошик

23:23

"Ви дурні": Трамп погрожує вийти з мирних переговорів по УкраїніВідео

22:54

Досвідчені квітникарі чайні пакетики у квіткові горщики: навіщо так робити

22:51

Зник: близький друг розповів про здоров'я Андрія Губіна

Реклама
22:46

Непереможна трійця: знаки зодіаку з рідкісним поєднанням інтелекту та могутності

22:20

Одеська область під масованою ракетною атакою: прогриміли сильні вибухиВідео

22:12

Розбився путініст Боярський: у якому він стані

21:56

Носили навіть чоловіки - чому у 17-18 столітті ходили з напудреними перуками

21:23

У Трампа представили мирний план з відмовою Києва від окупованих територій - Bloomberg

20:38

РФ і Україна готують рекордний обмін полоненими: ЗМІ дізналися деталі

20:18

Швидкість інтернетту миттєво "злетить": як покращити сигнал Wi-Fi у будинку

20:16

Росія може завдати 2 масованих удари по Україні: генерал назвав дати

20:05

Несамовите рішення: актор помістив 21-річного сина до спеціального закладу

19:50

"Буде багато "лисої" правди": Кошовий вирішив поставити Гончаренка на місце

19:43

Україну заливатимуть грозові зливи: у регіонах раптово змінюється погода

Реклама
19:25

Страсна субота 2025: дуже суворі заборони та прикмети 19 квітня

19:16

Від "чортових яблук" до "гоцки": як українці раніше називали картопляне пюре

19:10

Досить брехати Заходу: це не війна ПутінаПогляд

19:09

"Уже зайшла не в ті двері": почалися гоніння і перевірки Ані Лорак у РФ

19:02

"Як так можна?": клієнти ПриватБанку залишаються без грошей під час обміну валют

18:53

Дешево, але проблемно з перших кілометрів: які два авто краще не купувати

18:46

Добити економіку РФ: експерт назвав головну умову

18:17

До кар’єрного ривка приготуватися: ТОП-3 знакам гороскоп обіцяє нові вершини

18:16

У Сумській області горить поїзд, є загиблий: що сталосяВідео

17:59

Як відтерти клей від наліпки чи етикетки за секунди - два прості способи

17:52

"Іди ти": як Наталю Могилевську видворили зі студії телеканалу

17:47

Марина Боржемська довела до сліз доньку подарунком від покійного УзєлковаВідео

17:42

Чи ображаються коти на своїх хазяїв: ветеринари дали неочікувану відповідь

17:33

Прямий ефір із Кривого Рогу: "Сніданок з 1+1" показав, як місто оговтується після атаки

17:22

Заплуталася у брехні: Захарова оконфузилась заявою про удари по містах України

17:19

Аромат успіху: як Molton Brown підкорює світ, залишаючись вірним своїм цінностям новини компанії

17:16

"Жорсткі заходи": у Нафтогазі назвали ймовірні терміни обмеження споживання

17:00

Машина смикається при розгоні - автоексперти назвали причини і як це виправити

16:59

Великдень 2025: що в жодному випадку не можна ставити на святковий стіл

16:37

Чому срібло на шиї чорніє і чи пов’язано це зі здоров’ям: хімік дав відповідьВідео

Реклама
16:34

США пригрозили вийти з мирних переговорів: як відповіли у Кремлі

16:20

Є цікаві речі: у США заявили, що зможуть покласти край війні в Україні

16:02

Як обрати газовий котел для дому: прості поради від Vencon.ua новини компанії

15:57

Отруєння співробітників ДСНС від російського дрона: в ЦПД зробили важливу заяву

15:52

Shaman і Куклачов: Зеленський ввів санкції проти російських артистів

15:44

В Україні зміняться ціни на яйця: у Кабміні пояснили, до чого готуватися

15:42

Чи "ковбаситиме" Землю на Великдень: якими будуть магнітні бурі 19-20 квітня

15:33

В Україні можуть підвищити зарплати вчителям: міністр назвав умову

15:24

Популярний український актор стане новим героєм "Холостяка"Відео

14:54

"Як це можливо": чоловік Лорак повідомив про нове кохання

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти