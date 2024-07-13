На Донеччині судили жінку, яка корегувала удари РФ та раділа вбивствам українців

Жительку Донеччини засудили до 14 років позбавлення волі, адже вона корегувала ракетні удари по ЗСУ, а в соцмережах раділа вбивствам українців.

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На Донеччині судили зрадницю / колаж: Главред, фото: Укрінформ, УНІАН

За рішенням Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області жительку регіону засудили до 14 років позбавлення волі за те, що вона корегувала ракетні удари РФ по воїнах ЗСУ. Про це повідомило видання Кримінальна Україна.

За даними суду, жінка з ідеологічних мотивів 2023 року передавала російським окупантам дані про місця дислокації ЗСУ та військової техніки.

Також вона скоригувала ракетний удар по місцях дислокації воїнів ЗСУ, після чого хвалила окупантів і раділа, що там нібито загинули українські військовослужбовці.

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Під час суду жінка зізналась у тому, що вона передала у травні 2023 року координати щодо дислокації українських військ, а уже через кілька тижнів війська РФ нанесли удар по будівлі, де знаходились захисники України.

"Пояснила, що державна зрада не була її мотивом. На той час вона діяла в шоковому стані і не контролювала свої дії через війну та постійні обстріли. Підтвердила, що дійсно спілкувалася з громадянином, але робила це не з метою допомоги РФ, а робила це в шоковому стані, оскільки вважала, що Костянтинівку обстрілюють через присутність у місті військових ЗСУ. Коли вона передавала координати об`єктів, то по її інформації там військові вже не знаходилися. Таким чином вона вважала, що військові зрозуміють, що їм потрібно піти з міста, оскільки по тим місцях, де вони знаходилися, прилітало", – йдеться у її поясненні на суді.

Також жінка під час суду повідомила, що у СІЗО зрозуміла, що була не правою та просила пом'якшити вирок, так як вона утримує стареньку матір.

Не диивлячись на всі розкаяння підозрюваної, суд визначив, що у переписці з окупантами вона вказала, куди саме завдати удару та звідки найкраще бити ракетами, щоб знищити найбільше українців.

"Правильно пульнули. Ніхто з людей не постраждав, тільки таргани. А то ці укропи обстрілюють. Так що молодці. Солдати, звісно, різні. Не всі покидьки. Але війна є війна. Я чого ще так радію, за попередніми даними, мирняк не постраждав. Чисто спрацювали. Так і працюйте", – написала вона окупантам.

Ракетні удари України по РФ

Напередодні США услід за країнами Європи дозволили Україні бити по території Росії своєю зброєю. Щоправда, ці атаки обмежуються тільки прикордонними регіонами РФ, звідки окупанти ведуть обстріл Харкова і наступають на Україну.

Згідно з даними ЗМІ, ЗСУ атакували позиції російських окупантів у перші години після отримання відповідного дозволу від Вашингтона.

За останньою інформацією, Україна вже почала використовувати проти загарбників, зокрема, установки HIMARS. Главред розкрив вражаючі втрати росіян після прильотів американських снарядів.

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