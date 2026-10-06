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Зеленський після Ставки назвав головний критерій для далекобійних дронів

Юрій Берендій
6 жовтня 2026, 21:06
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На засіданні також обговорили захист критичної інфраструктури засобами РЕБ, а ГУР підготує пропозиції щодо нових санкцій проти РФ.
Зеленський провів Ставку щодо РЕБ і далекобійних дронів
Зеленський провів Ставку щодо РЕБ і далекобійних дронів / колаж: Главред, фото: wikimedia.org/European Union, wikimedia.org/VoidWanderer

Головне із заяви Зеленського:

  • Засоби РЕБ мають посилити захист критичної інфраструктури
  • Ставка визначила завдання щодо далекобійних дронів на наступний рік
  • ГУР підготує пропозиції для нових санкційних пакетів проти РФ

Здатність дзеркально відповідати на російські удари стане головним критерієм для забезпечення українських сил далекобійними дронами у наступному році. Таке завдання визначили на засіданні Ставки, яке провів президент Володимир Зеленський.

Окремо учасники наради заслухали доповіді про можливості засобів радіоелектронної боротьби та їхнє застосування для прикриття інфраструктури. Глава держави пояснив, чому ставку роблять саме на цей інструмент.

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"Саме цей компонент нашої оборони забезпечує значну частину знешкодження російських "Шахедів". Визначили додаткові завдання для ЗСУ та виробників – масштабуємо найбільш ефективні підходи", - заявив Зеленський.

Дзеркальна відповідь і нові санкції

Вимога щодо далекобійних безпілотників стосується планування на весь наступний рік, уточнили в РНБО. Ставка затвердила основні завдання з постачання таких дронів Силам оборони.

"Головний критерій – у нас має бути здатність дзеркально відповідати на російські удари", - наголосив президент.

Представники ГУР доповіли про технологічні пріоритети Росії на цей і наступний роки, а також про постачання до РФ критичних компонентів і обладнання для виробництва зброї. Ця інформація ляже в основу наступних кроків Києва.

"Щодо цього будуть підготовлені наші нові пакети санкцій, ГУР надасть свої пропозиції Кабінету Міністрів та РНБО. Працюємо і щодо синхронізації наших санкцій в юрисдикціях партнерів", - зазначив Зеленський.

РЕБ проти реактивних "Шахедів"

Ще наприкінці 2025 року Міноборони запустило експеримент, у межах якого оператори критичної інфраструктури з енергетики та ОПК почали власним коштом закуповувати засоби РЕБ для своїх об'єктів. Обладнання лишається у власності компаній, а застосовують його військові частини.

Перехід Росії на реактивні модифікації "Шахедів" та "Бандеролі" ускладнює роботу радіоелектронної боротьби, пояснює співзасновник компанії Contra-Drone Тимофій Юрков. Єдиною дієвою відповіддю він вважає масштабне нарощування кількості та щільності таких систем на маршрутах підльоту, пише РБК-Україна.

"Головна проблема з такими цілями - саме швидкість. Вона критично скорочує час на реакцію", - попереджає Юрков.

Водночас погода, на думку експерта, працює на користь радіоелектронних засобів, на відміну від оптичних систем.

"Для комплексів РЕБ мороз і негода не є критичною перепоною - радіохвилі пробивають хмари", - переконаний Юрков.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Росії та загроза масованої атаки по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, монітори попередили, що Росія завершує підготовку до масованого ракетного удару по Україні. За даними моніторингового каналу, ймовірна атака до 70 ракет може відбутися в ніч на 7 жовтня. Зафіксовано передислокацію літаків і готовність до застосування "Іскандер‑М", "КН‑23", "Циркон" та "Онікс‑М" із Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської областей РФ.

Президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією масованого удару та закликав громадян реагувати на сигнали тривоги. Він наголосив, що є оновлена інформація від розвідки і попросив населення берегти себе. За заявою президента, готовність українських сил залежить від спроможностей систем захисту і від допомоги партнерів, які можуть надати відповідні засоби.

Командир батальйону безпілотних систем Володимир із позивним "Лука" повідомив про нарощування можливостей далекобійних БПЛА та їхнє застосування углиб російської території. Він додав, що частина Росії у блекауті може опинитися через масовані атаки дронами і комбіновані удари. За його словами, у разі запуску 300–400 дронів до цілі може долетіти близько половини, а атака з тисячею БПЛА створить значне навантаження на ворожу ППО.

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Про джерело: РНБО

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