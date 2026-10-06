РФ планує розігнати реактивні дрони до 900 км/год: у ПС попередили про нову загрозу

Також Росія планує збільшити частку реактивних дронів серед безпілотників, які запускає по Україні.

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РФ планує розігнати реактивні дрони до 800-900 км/год / Колаж: Главред, фото: скриншот, УНІАН

Головне із заяв Черевашенка:

Швидкість реактивних дронів РФ може зрости до 800–900 км/год

Частка реактивних БпЛА Росії може зрости до 80%

Масові поставки перехоплювачів очікують не раніше кінця листопада

Швидкість російських реактивних дронів може зрости до 800–900 км/год, тоді як зараз вони розганяються максимум до 600 км/год. Про це заявив заступник командувача Повітряних Сил ЗСУ Юрій Черевашенко на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії.

"Прогнозуємо, що швидкість російських реактивних дронів може стати до 800-900 км на годину", - заявив він. відео дня

За його словами, наразі таких швидкостей у російських реактивних БпЛА ще не фіксували.

Черевашенко також повідомив, що з липня Росія суттєво збільшила використання реактивних безпілотників. Наразі вони становлять близько 40% від усіх БпЛА, які застосовує ворог. За прогнозом Повітряних сил, їхня частка може зрости до 80%.

Водночас Україна працює над засобами протидії таким цілям. Наразі з Повітряними силами комунікують 20 компаній-виробників реактивних БпЛА-перехоплювачів.

З них 14 компаній уже проводять тестові польоти своїх розробок. Шість виробників мають певні результати зі знищення реактивних дронів, а результати трьох компаній у Повітряних силах вважають перспективними.

Водночас на запитання про постачання реактивних перехоплювачів у необхідних масштабах Черевашенко відповів, що очікувати їх варто не раніше кінця листопада.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому Україна поки що не встигає ефективно перехоплювати реактивні дрони

На тлі збільшення кількості швидкісних БПЛА проблема для української ППО полягає не лише в самому факті їхнього застосування. Росія адаптує засоби нападу швидше, ніж Україна встигає розгорнути нові системи захисту, тому частина наявних перехоплювачів поки що не дає очікуваного результату. Заступник голови Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса під час спілкування з журналістами пояснив, що українським Силам оборони потрібен час для технічної та тактичної адаптації до нового типу загрози.

"Росіяни суттєво збільшили використання саме реактивних БПЛА. І їхня кількість продовжуватиме зростати, бо росіяни бачать їхню ефективність. Засоби нападу завжди випереджають засоби захисту. Нам, безумовно, доведеться адаптуватися. Це займе час", - пояснює Паліса.

Водночас бригадний генерал підкреслив, що Україна не покладається виключно на безпілотні перехоплювачі. За його словами, проти швидкісних цілей уже задіяні інші компоненти протиповітряної оборони, хоча їхнє застосування має свої обмеження.

"Дрони-перехоплювачі, які у нас є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності. Але ми розуміємо цю проблему, шукаємо варіанти її вирішення. Високу ефективність демонструють переносні зенітно-ракетні комплекси, різні комплекси, що входять до складу об’єктної протиповітряної оборони. І авіація", - повідомляє Паліса.

Протидія реактивним дронам - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що зупинити російські дрои можна ще на виробничій лінії. Виробництво дронів і ракет РФ залежить від іноземних компонентів, які надходять, зокрема, з Європи, США, Китаю, Японії та інших країн. Він закликав перекривати відповідні ланцюги постачання та посилювати санкційний тиск на Росію.

Раніше повідомлялося, що українська протиповітряна оборона поки що практично не здатна ефективно збивати російські реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це написав заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Як писав Главред, в Україні розробили та випробували чотири перехоплювачі, які можуть використовуватися для знищення російських реактивних безпілотників "Шахед". Про це повідомив міністр оборони України Євген Хмара. За словами глави Міноборони, українська сторона продовжує шукати ефективні способи протидії безпілотникам з реактивними двигунами.

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Про джерело: Повітряні сили ЗС України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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