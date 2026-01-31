Є нюанс: дипломат звернув увагу на важливий сигнал США у темі переговорів з РФ

Вимоги РФ щодо українських територій фактично не зазнали змін.

https://glavred.net/world/est-nyuans-diplomat-obratil-vnimanie-na-vazhnyy-signal-ssha-v-teme-peregovorov-s-rf-10736831.html Посилання скопійоване

Зʼявився цікавий сигнал з Білого дому / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот з відео

Головні тези:

Путін демонструє "конструктивність", але територіальні вимоги РФ лишаються незмінними

США вважають гарантії безпеки залежними від територіального питання

Колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді національної безпеки США, дипломат Метью Брайза заявив, що із Білого дому надходять сигнали про більш "конструктивну" позицію Володимира Путіна. Водночас він наголосив, що ключові вимоги Кремля щодо українських територій залишаються незмінними.

"Гарантії безпеки вже напрацьовані, але вони залежать від вирішального питання — територіального", — зазначив Брайза в інтерв’ю програмі Студія Захід на телеканалі Еспресо. відео дня

За його словами, Путін і далі наполягає на контролі над усім Донбасом, включно з тими близько 20% територій, які наразі не перебувають під владою РФ. Це означає втрату стратегічних "міст-фортець", що критично важливо для обороноздатності України.

Ключові акценти

Переговори рухаються, але реального прогресу у головному питанні — територіальному — немає.

Сторони домовилися про нову зустріч у вихідні в Абу-Дабі, однак незрозуміло, чи це справжній поступ, чи лише імітація.

Кремль може шукати шлях до переговорів через внутрішній тиск: економіка слабшає, армія втратила близько 20 тисяч військових за останні тижні, мобілізаційний ресурс вичерпується.

Брайза також звернув увагу на різні оцінки американських переговорників: спеціальний посланник Віткофф, на думку союзників, перебуває під впливом Путіна, тоді як Джаред Кушнер виглядає більш підготовленим.

"Росія не здобуває нових територій, її економіка слабшає, а мобілізаційний ресурс тане. Це може підштовхувати Кремль до пошуку виходу з війни", — резюмував дипломат.

Коли можливий мир - оцінка експерта

Багатосторонні контакти між Росією, Україною і США поки носять формальний характер і не ведуть до реального прогресу, вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. За його словами, проблемою залишаються і формат зустрічей, і рівень делегацій.

Експерт припускає, що до предметних переговорів можуть перейти не раніше 2026 року — за збігу низки умов, включаючи ослаблення Росії, зовнішній тиск і можливі компроміси. Реальні кроки до мирної угоди він прогнозує орієнтовно з весни 2026 року.

Мирні переговори — останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна зможе розраховувати на гарантії безпеки з боку США тільки за умови укладення мирної угоди з Росією. За даними Reuters, такі гарантії стануть одним з ключових елементів домовленостей, спрямованих на припинення російської агресії проти України.

Водночас Україна має намір підписати з Вашингтоном 20-пунктний мирний план, після чого Сполучені Штати окремо оформлять відповідний документ з Росією. Участь Європейського Союзу в підписанні цих домовленостей не передбачається. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сібіга.

Крім того, за даними The Kyiv Independent, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Також радимо прочитати:

Хто такий Метью Брайза? Метью Джеймс Брайза (16 лютого 1964) — колишній дипломат США. Останнім його призначенням у дипломатії США була посада посла США в Азербайджані, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред