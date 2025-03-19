Успішна диверсія в Донецьку: партизани знищили дорогий РЕБ та авто ворога

Це не перший випадок "самозаймання" в цьому районі.

https://glavred.net/war/uspeshnaya-diversiya-v-donecke-partizany-unichtozhili-dorogoy-reb-i-avto-vraga-10648433.html Посилання скопійоване

Диверсія в Донецьку / колаж: Главред, фото: Атеш

Коротко:

Партизани спалили військовий автомобіль ворога

Інцидент стався у Будьонівському районі Донецька

На знищеному авто був встановлений дорого вартісний РЕБ

Партизани провели успішну диверсію. Вони знищили військовий автомобіль окупантів разом із комплексом РЕБ. Про це повідомляє Telegram-канал Атеш.

Зазначається, що партизани руху Атеш спалили військовий автомобіль російських окупантів у Будьонівському районі Донецька.

відео дня

Інцидент стався біля місця розташування командного складу 1-го дивізіону 933-го зенітно-ракетного полку.

"Нашим агентам достатньо було почекати, поки окупанти закінчать прийом спиртного і ляжуть спати. Після цього їхнє авто загорілося, освітивши весь район", - йдеться в повідомленні.

Партизани також додали, що на знищеному авто був встановлений дороговартісний мобільний комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ), який також повністю згорів. Агенти змогли залишити місце події непоміченими.

Водночас, місцеві жителі зазначають, що це не перший випадок "самозаймання" в цьому районі.

Як повідомляв Главред, 2 березня на території однієї з військових частин в Московській області агенти партизанського руху Атеш знищили військовий транспорт росіян.

У захопленому РФ Маріуполі Донецької області було підірвано автомобіль із працівником Федеральної служби безпеки Росії. Акція учасників місцевого опору сталася в ніч на 28 лютого в Приморському районі Маріуполя.

22 січня партизани провели успішну диверсію у Донецьку. Вони спалили військовий автомобіль росіян неподалік військової частини В/Ч 08802 бригади Кальміус, яка активно воює на Донецькому напрямку.

Читайте також:

Рух Атеш Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред