Паніка під Москвою: партизани спалили військовий транспорт армії РФ

Російське командування намагається зам'яти інцидент, розповіли в Атеш.

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Знищено військовий транспорт росіян / Колаж: Главред, фото: Атеш

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Партизани з Атеш знищили військовий транспорт росіян

Після пожежі в частині почалася паніка, командири РФ шукають винних

На території однієї з військових частин в Московській області агенти партизанського руху Атеш знищили військовий транспорт росіян.

Вони зуміли проникнути на територію військового об'єкту і, перебуваючи неподалік від військового патруля РФ, знищили транспорт російських військових, ідеться в повідомленні Атеш.

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"Після пожежі в частині почалася паніка, командири почали шукати винних серед своїх військовослужбовців. Тепер вони знають хто це зробив і, користуючись нагодою, ми передаємо їм привіт", - розповіли партизани.

Уточнюється, що російське командування намагається зам'яти інцидент, але такі випадки повторюються все частіше. Агенти Атеш зауважили, що війна приходить у російський тил, і жодна охорона не зможе перешкодити цьому.

Як додали партизани, блискуча робота одного з агентів агента знову показала слабкість російської армії навіть у глибокому тилу.

Дивіться відео - у Підмосков'ї спалили військовий транспорт РФ:

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що партизани провели диверсію на кордоні Херсонської області та Криму. Агент руху "Атеш" знищив електрообладнання релейної шафи в населеному пункті Олексіївка.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Краснодарському краї РФ влаштували диверсію. Невідомі підпалили вишки зв'язку.

Крім того, партизани влаштували диверсію на залізниці в Москві. Вона з'єднує російську столицю з Курською областю. У результаті диверсії було порушено логістику окупантів.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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