У Маріуполі підірвано авто зі співробітником ФСБ: партизани розкрили деталі

У Маріуполі росіяни масово проводять затримання і намагаються вистежити українське підпілля.

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У Маріуполі підірвали авто співробітника ФСБ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Підірвано автомобіль із працівником Федеральної служби безпеки Росії

У Маріуполі росіяни масово проводять затримання

У захопленому РФ Маріуполі Донецької області підірвано автомобіль із працівником Федеральної служби безпеки Росії.

Акція учасників місцевого опору сталася в ніч на 28 лютого в Приморському районі Маріуполя, повідомляє Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".

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Унаслідок атаки членів маріупольського руху "Спротив", підірваний ФСБшник перебуває в реанімації.

Також зазначається, що після підриву в місті збільшилася кількість оперативних груп ФСБ.

Додамо, що в Маріуполі росіяни масово проводять затримання і намагаються вистежити українське підпілля.

Як повідомляв Главред, у Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою. Зазначається, що влучань у склад не було, тож детонування не відбулося, однак пошкоджено російську техніку. 7 знищено.

Нагадаємо, Петро Андрющенко повідомляв, що в лісовій місцевості в районі населеного пункту Республіка Микільської громади Маріупольського району було уражено місце розташування російських окупантів.

Раніше Військово-морські сили повідомляли, що українські військові завдали удару по тимчасово окупованому Маріуполю. Унаслідок удару було знищено інфраструктуру сховищ, а також тонни боєприпасів, які окупанти накопичували для ударів по території України.

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Що таке ФСБ Федеральна служба безпеки РФ - федеральний орган виконавчої влади, який займається державним управлінням у сфері забезпечення безпеки Росії, боротьби з тероризмом, захисту та охорони державного кордону, охорони внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної економічної зони, континентального шельфу та їхніх природних ресурсів. Координує контррозвідувальну діяльність. ФСБ є основним правонаступником КДБ СРСР. Належить до державних воєнізованих організацій, які мають право купувати бойову, ручну, стрілецьку та іншу зброю. Керівництво діяльністю ФСБ Росії здійснюється президентом РФ.

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