У Маріуполі підірвано авто зі співробітником ФСБ: партизани розкрили деталі

Важливо:
- Підірвано автомобіль із працівником Федеральної служби безпеки Росії
- У Маріуполі росіяни масово проводять затримання
У захопленому РФ Маріуполі Донецької області підірвано автомобіль із працівником Федеральної служби безпеки Росії.
Акція учасників місцевого опору сталася в ніч на 28 лютого в Приморському районі Маріуполя, повідомляє Telegram-канал "Маріуполь. Спротив".
Унаслідок атаки членів маріупольського руху "Спротив", підірваний ФСБшник перебуває в реанімації.
Також зазначається, що після підриву в місті збільшилася кількість оперативних груп ФСБ.
Додамо, що в Маріуполі росіяни масово проводять затримання і намагаються вистежити українське підпілля.
Як повідомляв Главред, у Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою. Зазначається, що влучань у склад не було, тож детонування не відбулося, однак пошкоджено російську техніку. 7 знищено.
Нагадаємо, Петро Андрющенко повідомляв, що в лісовій місцевості в районі населеного пункту Республіка Микільської громади Маріупольського району було уражено місце розташування російських окупантів.
Раніше Військово-морські сили повідомляли, що українські військові завдали удару по тимчасово окупованому Маріуполю. Унаслідок удару було знищено інфраструктуру сховищ, а також тонни боєприпасів, які окупанти накопичували для ударів по території України.
Читайте також:
- Вибухає і валить помаранчевий дим: з'явилися нові деталі атаки на хімкомбінат у РФ
- Дрони ЗСУ атакували головний хімкомбінат РФ: Світан розкрив деталі потужної атаки
- Важлива точка для армії РФ у вогні: Брянськ охопили вибухи внаслідок атаки БпЛА
Що таке ФСБ
Федеральна служба безпеки РФ - федеральний орган виконавчої влади, який займається державним управлінням у сфері забезпечення безпеки Росії, боротьби з тероризмом, захисту та охорони державного кордону, охорони внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної економічної зони, континентального шельфу та їхніх природних ресурсів. Координує контррозвідувальну діяльність.
ФСБ є основним правонаступником КДБ СРСР.
Належить до державних воєнізованих організацій, які мають право купувати бойову, ручну, стрілецьку та іншу зброю.
Керівництво діяльністю ФСБ Росії здійснюється президентом РФ.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред