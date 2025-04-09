Українські розробники вдосконалюють дрони-носії: що відомо про нову технологію

Військові випробовують нові моделі дронів для розширення радіусу дії.

https://glavred.net/war/ukrajinski-rozrobniki-vdoskonalyuyut-droni-nosiji-shcho-vidomo-pro-novu-tehnologiyu-10654586.html Посилання скопійоване

Дрони-носії доставляють FPV-дрони у тил ворога / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

Українські розробники удосконалюють технології дронів-носіїв

Дрони-носії здатні доставляти FPV-дрони до 40 км у глибокий тил

Українські розробники активно удосконалюють технології дронів-носіїв, відомих як "дронатомати". Це великі безпілотники, які здатні доставляти менші FPV-дрони в глибокий тил ворога.

Перша інформація про українські безпілотники, що перевозять малі дрони, з'явилася у листопаді 2023 року, повідомляє Forbes.

відео дня

За даними російських військових, українські FPV-дрони здатні атакувати цілі на відстані до 40 км від лінії фронту та навіть більше. Це значно перевищує стандартний радіус дії їхніх дронів, що свідчить про використання новітніх дронів-носіїв.

Великі дрони-носії доставляють у тил ворога малі FPV-дрони, які атакують конкретні цілі. Для цього потрібне складне обладнання та координація цілої команди фахівців, зокрема кількох операторів БПЛА.

"Якщо ми використовуємо аналогову передачу відео, кожен безпілотник має працювати на різній частоті, щоб уникнути перешкод сигналу", — зазначає командир БПЛА Національної гвардії України "Тайфун" під позивним "Майкл".

Україна демонструє безпілотники як з нерухомим крилом, так і з кількома гвинтами, здатні нести один, два, чотири чи шість FPV. Більша кількість дронів може виглядати ефективніше, але це також створює додаткові ускладнення.

Дрони з гвинтами, як правило, літають на висоті 300–400 метрів, що робить їх вразливими до багатьох засобів впливу, зокрема стрілецької зброї та РЕБ. Натомість дрони з нерухомим крилом можуть підніматися на висоту, де стають недосяжними для багатьох засобів ураження.

"Реалізація цієї можливості потребує додаткового технічного розвитку та інтеграції, тому робота над цим триває", — додає Майкл.

Зі свого боку, дрони-носії мають значні переваги: вони розширюють радіус дії, усувають радіотінь і скорочують час між виявленням цілі та її ураженням. Крім того, вони дозволяють проводити багаторазові скоординовані удари по віддалених цілях.

Оператори перехоплювачів використовують дрони-носії для швидкого наведення FPV-дронів на високогірні цілі. Авіаносець може патрулювати на великій висоті, а FPV запускаються лише за потреби.

Ліквідація техніки РФ - інші новини

Як повідомляв Главред, у Будьонівському районі Донецька партизани спалили авто російських військових разом із мобільним комплексом РЕБ. Окупанти не змогли відреагувати – в цей час вони відпочивали після вживання спиртного.

Також на Лиманському напрямку Сили оборони України знову продемонстрували, що у нашому небі чужим "птахам" не місце. Цього разу здобиччю наших захисників став експериментальний російський БПЛА-розвідник "Мерлін-ВР", вартість якого перевищує $300 тис. за одиницю.

Крім того Кримський міст залишається ціллю для українських військових, однак під час підготовки його знищення потрібна інформаційна тиша, заявив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

Читайте також:

Що відомо про Forbes Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред