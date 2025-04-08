Збиття дрону "Мерлін-ВР":ЗСУ ліквідували розвідника за $300 тис

Українські зенітники знищили безпілотник вартістю понад $300 тисяч.

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ЗСУ знищили новітній російський дрон / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com,

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ЗСУ збили експериментальний дрон "Мерлін-ВР" за $300 тис

Дрон мав висоту польоту до 5 км і працював до 10 годин

На Лиманському напрямку Сили оборони України знову продемонстрували, що у нашому небі чужим "птахам" не місце. Цього разу здобиччю наших захисників став експериментальний російський БПЛА-розвідник "Мерлін-ВР", вартість якого перевищує $300 тис. за одиницю.

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Про успішне збиття повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця". Безпілотник, який росіяни вперше показали лише у вересні 2021 року, не протримався довго.

Зенітники та артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Тарнавського успішно знищили ворожий БПЛА в рамках захисту українського неба.

"Пілоти гармашів встигли дістатись до здобичі раніше, зате дрону піхотинців вдалося зафіксувати рідкісні кадри збиття ворожої цілі на висоті кількох кілометрів", — повідомляється у зведенні. Рекомендуємо: Теракт на замовлення: СБУ затримали завербовану агентку

Що відомо про БПЛА-розвідник "Мерлін-ВР"

Цей розвідувальний дрон розробили в смоленському НДІ "Сучасних телекомунікаційних технологій". За заявами розробників, БПЛА міг триматися у повітрі до 10 годин, підніматися на 5 км у висоту й нести до 6,5 кг обладнання — включаючи потужні оптико-локаційні станції.

Втім, такі характеристики не дали йому уникнути майстерних ударів українських сил ППО. Як зазначають у defence-ua.com, застосування такого експериментального дрону свідчить про нестачу у ворога стандартних розвідзасобів або про ефективність українського протидії.

Інші успішні операції

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Волгоградській області Росії було завдано удару по складу зброї, де, за ймовірними даними, могли зберігатися іранські балістичні ракети, про що повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Окрім цього, ЗСУ вибили сотні цілей на території РФ. Наші захисники знищили російську техніку на понад $15 млрд завдяки бойовій системі Міноборони DELTA.

Крім того Кримський міст залишається ціллю для українських військових, однак під час підготовки його знищення потрібна інформаційна тиша, заявив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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