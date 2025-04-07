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Україна зможе перезапустити ЗАЕС лише після розмінування та демілітаризації: подробиці

Руслан Іваненко
7 квітня 2025, 20:05
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Енергоатом готує умови для відновлення Запорізької АЕС після деокупації.
ЗАЭС, электросети
Україна зможе повністю відновити ЗАЕС лише через два роки після деокупації / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко про головне:

  • Відновлення станції займе до 2 років після деокупаці
  • Для запуску потрібна вода та 27 програм безпеки

Повернення найбільшої атомної електростанції Європи — справа не одного дня. На повноцінне відновлення Запорізької АЕС після деокупації Україні знадобиться щонайменше два роки. Про це попередив очільник "Енергоатому" Петро Котін.

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"Перезапуск окупованої Запорізької атомної електростанції під контролем Росії буде небезпечним. А Україні знадобиться до двох років у мирний час у разі відновлення контролю над станцією", — наголосив він.

Станція, яку в березні 2022 року захопили росіяни, досі залишається на передовій війни. Величезний ядерний об'єкт перетворили на військову базу. Поруч – бої, усередині – імовірна наявність вибухівки та озброєння.

Чи не щодня зростає ризик трагедії, яку вже не зможе зупинити жоден регламент. І хоч українська сторона готова повернути станцію до життя, перш за все, її треба звільнити від військ, розмінувати і повернути під цивільний, безпечний контроль.

"Енергоатом готовий перезапустити станцію, але для цього необхідно вивести російські війська, розмінувати та демілітаризувати майданчик", — заявив Котін.

Та це лише початок. Шість реакторів можна буде ввести в експлуатацію тільки після завершення 27 програм з безпеки, включно з випробуванням ядерного палива, яке вже перевищило проєктний термін перебування в реакторах.

Україна зможе перезапустити ЗАЕС лише після розмінування та демілітаризації: подробиці
ЗАЕС Інфографіка / Інфографіка: Главред

Наразі живлення ЗАЕС підтримується лише двома лініями — українською 750 кВ та резервною 330 кВ. Це мінімум, який утримує станцію в холодному стані.

Також повідомляється, що на станції катастрофічно бракує води для охолодження. Після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року доступ до вод Дніпра був фактично знищений. Без нової насосної станції повернення ЗАЕС до життя — лише мрія.

Запорізька АЕС - останні новини

Як повідомляв Главред, радник керівника ОПУ Сергій Лещенко заявив, що угода між Україною та США наразі залишаються в редакції, схваленій урядом 26 лютого. Він зазначив, що Україна готова обговорювати можливість інтеграції Запорізької АЕС в український та європейський енергетичний ринок, якщо США зацікавлені в цьому.

Раніше у Міністерстві закордонних справ засудили порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету і територіальної цілісності України, коли ротація окремих співробітників на Запорізькій АЕС відбулася вперше без узгодження з Україною.

Крім цього, раніше Зеленський заявив, що без участі України неможлива ефективна робота ЗАЕС. Президент додав, що у майбутньому Україна планує продовжувати виробництво електроенергії на своїх атомних станціях і постачати її в Європу.

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Що таке Енергоатом

Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків (13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС (25 МВт), 3 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС (453 МВт) (гідроагрегат № 3 у 2022 році було приєднано до енергосистеми).

ДП "НАЕК "Енергоатом" забезпечує понад 55% потреби України в електроенергії.

Україна посідає сьоме місце у світі та друге в Європі за показником встановленої потужності АЕС.

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