Загроза для всіх областей - Росія почала бити новим видом зброї по Україні, що відомо

Юрій Берендій
13 січня 2026, 19:03
Росія почала бити по Україні новим ударним безпілотником "Герань-5", який, має більшу дальність, швидкість і бойові можливості, вказав експерт.
Росія почала бити новим видом зброї по Україні, що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Про що йдеться у матеріалі:

  • Нові російські ударні БпЛА зовнішньо подібні до ракет
  • Експерт назвав технічні характеристики дронів "Герань-5"

За даними Головного управлдіння розвідки, Росія почала застосовувати для ударів по Україні нові ударні БпЛА. Про основні характеристики нового дрона та про те, до яких областей України він може долетіти розповів у дописі в Telegram фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Безкрестнов.

За словами експерта, "Герань-5" є черговою спробою Росії створити дешеву крилату ракету. Подібні проєкти вже з’являлися раніше — зокрема рішення на кшталт "Бандеролі", "Грому" та УМПБ-5Р.

"Чому з'явилася Герань-5 і чим росіян не влаштовує реактивний Шахед "Герань-3"? Основна причина – пошук рішення проти сучасних антишахедних рішень України. Зенітні дрони, вертольоти, спортивні літаки – всі ці засоби ефективні до певної швидкості цілі", - вказує він.

Сергій Безкрестнов пояснив, що спочатку ставка робилася на реактивні "Шахеди", однак під час випробувань і бойового застосування стало зрозуміло, що через аеродинаміку корпусу та витрати пального їхня крейсерська швидкість на великі дистанції з бойовою частиною близько 50 кг обмежується приблизно 290–330 км/год. Такий показник виявився цілком "по зубах" для українських зенітних дронів.

"Герань-5" вже більше схожа формою на ракету і здатна нести бойову частину вагою 90 кг на 1000 кілометрів, а класичний заряд Шахеда (50 кілограмів) на 1500 кілометрів. Це фактично вся територія країни. Ну і звичайно швидкість "Герані-5" вже 500-600 кілометрів, що недосяжно як для вертольотів, так і для існуючих моделей зенітних дронів. МВГ звичайно тут теж безсилі", - наголосив він.

Він також звернув увагу на важливу особливість "Герані-5" — можливість її запуску з реактивного літака-носія. Це суттєво розширює дальність застосування, підвищує швидкість, особливо поблизу лінії фронту, і дає більше свободи маневру, адже пуск можливий з різних районів, а не лише з відомих точок. Додаткову перевагу забезпечує й висота польоту до шести кілометрів, що помітно впливає на бойові можливості цього засобу ураження.

"Я точно знаю про наявнicть у "Герань-5" систем супутникової навігації і впевнений, що в"Герань-5" є також активний висотомір, як в УМПБ-5Р. А ось, що ще є в цій ракеті, ми дізнаємося тільки після її вивчення", - додав він.

Підсумовуючи, Безкрестнов зазначив, що рівень загрози від "Герані-5" визначатиметься двома ключовими чинниками:

  • розвитком українських зенітних дронів і зниженням ефективності класичних "Шахедів",
  • співвідношенням вартості виробництва цієї системи з її реальною результативністю.

Яку нову тактику ударів дронів застосовує Росія - думка експерта

Як раніше писав Главред, російські окупаційні війська змінили тактику повітряних атак. Про це повідомив президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів і власників літаків" Геннадій Хазан.

Він зазначив, що противник активно використовує безпілотники, які рухаються на вкрай малих висотах. Така тактика ускладнює їх своєчасне виявлення системами протиповітряної оборони.

Експерт наголосив, що політ дронів низько над землею знижує ефективність роботи радарів і засобів ППО, водночас істотно підвищуючи небезпеку для цивільного населення.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни вперше використали ударний безпілотник "Герань-5" під час атаки по Україні на початку 2025 року. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що РФ уже налагодила власне виробництво цих дронів, використовуючи передані іранські технології. На їхню думку, Москва планує застосовувати "Гєрань-5" не лише для ударів по наземних об’єктах, а й для боротьби з українськими дронами-перехоплювачами та елементами протиповітряної оборони.

Також у різних областях України фіксують збільшення випадків, коли російські ударні дрони типу "Шахед" скидають протитанкові міни ПТМ-3.

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини України атака дронів
12:13

Хто познайомив диктатора Путіна з Кабаєвою: Дерюгіна розкрила головний секрет

11:46

Ситуація зі світлом на Правому березі Києва погіршилась: в ДТЕК зробили заяву

