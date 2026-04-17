Безперервні удари: українців попередили про нову тактику обстрілів з боку РФ

Інтенсивність обстрілів з боку РФ може зрости вже найближчим часом, попередив Анатолій Храпчинський.

Росія збільшує кількість ударів по Україні

Росія, за оцінками експертів, може перейти до більш виснажливої моделі ударів по Україні, збільшивши частоту масованих атак ракетами та дронами.

Мова йде не стільки про спробу точкових уражень, скільки про стратегію постійного тиску на систему ППО з метою її поступового виснаження, розповів офіцер запасу Повітряних сил Анатолій Храпчинський.

Як свідчать розвіддані, інтенсивність обстрілів може зрости вже найближчим часом. Москва прагне змінити ритм війни — скоротити паузи між атаками та позбавити Україну можливості повноцінно відновлювати оборону.

Якщо раніше інтервали між ударами дозволяли поповнювати запаси ракет, перегрупувати сили та адаптувати позиції, то за нової тактики ППО функціонуватиме практично безперервно. Це створює додаткове навантаження на систему та підвищує ризик її виснаження.

Експерт підкреслює, що для цього Росії не потрібно значне нарощування арсеналу — достатньо змінити спосіб застосування наявних засобів. Атаки можуть розтягуватися в часі й проводитися поетапно: спочатку крилаті ракети, потім балістика, а ближче до ранку — безпілотники, що змушує ППО працювати без перерв.

"Треба зрозуміти, що скорочується час логістики. Адже нам потрібно забезпечувати засоби ППО ракетами та всім іншим. А тепер істотно скорочується час на логістику та оснащення бойових груп. Так росіяни прагнуть виснажити та втомити нашу протиповітряну оборону", — пояснив він.

При цьому потенціал Росії не безмежний. Храпчинський відзначає зменшення використання балістичних ракет, що частково пов'язано з ударами України по ключових оборонних підприємствах, включаючи Воткінський завод і "Кремній-Ел".

На цьому тлі експерт вважає критично важливим продовжувати удари по виробничій базі противника — підприємствам, пов'язаним з випуском ракет, комплектуючих та обслуговуванням військової техніки.

Загалом Росія робить ставку на тривалий тиск, намагаючись перевантажити українську ППО та скоротити час на її відновлення між атаками.

"Росіяни не мають чітких цілей, куди хочуть потрапити. У них є бажання атакувати дамби, наприклад, у Києві або інші стратегічні об’єкти. Але їхнє головне завдання — виснаження та навантаження ППО. Чим більше цивільних загине, чим більше постраждає інфраструктура, тим краще для Росії. Це методика терору", — підкреслив він.

Про персону: Анатолій Храпчинський Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

