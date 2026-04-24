РФ відкриває нові бази запуску БПЛА: яким областям України загрожує небезпека

Експерти пов'язують розвиток інфраструктури РФ із новими версіями російських дронів сімейства "Герань".

https://glavred.net/ukraine/rf-otkryvaet-novye-bazy-zapuska-bpla-kakim-oblastyam-ukrainy-grozit-opasnost-10759412.html Посилання скопійоване

Росія може атакувати Україну з нового напрямку

Головне:

РФ розвиває базу, розташовану приблизно за 160 км від України

Розвиток інфраструктури пов'язують з новими версіями російських дронів

Росія нарощує мережу об'єктів для запуску ударних безпілотників уздовж українського кордону, одночасно адаптуючи їх під більш сучасні реактивні дрони, які швидші та складніші для перехоплення.

За даними Business Insider, висновки ґрунтуються на супутникових знімках та дослідженнях незалежних аналітиків, які зафіксували активне будівництво та модернізацію пускових майданчиків на російських військових об’єктах.

відео дня

Одним із прикладів стала база в Орловській області, розташована приблизно за 160 км від України. Аналітики зазначають, що там обладнано чотири стартові рейкові установки, дві з яких уже збільшено до близько 85 метрів. Будівельні роботи, за їхніми даними, розпочалися наприкінці 2025 року, а розширення триває й у 2026-му.

Експерти пов'язують розвиток цієї інфраструктури з новими версіями російських дронів сімейства "Герань". Якщо ранні моделі нагадували модифікований іранський Shahed-136 з гвинтовим двигуном, то нові версії — "Герань-3", "Герань-4" і "Герань-5" — оснащуються реактивними двигунами і запускаються з рейкових установок, після чого переходять в автономний політ до цілі.

Окремо зазначається, що останні модифікації змінюють не тільки технічні характеристики, а й форму: "Герань-5" вже ближча до крилатої ракети, що потенційно ускладнює її виявлення та перехоплення.

Паралельно аналогічні об’єкти з’являються і на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Донецькій області, де РФ розвиває майданчики на базі колишніх аеродромів. Незважаючи на віддаленість від лінії фронту, деякі з них вже ставали ціллю ударів.

/ Главред

На цьому тлі масштаби застосування дронів з боку Росії помітно зросли: за перші місяці 2026 року по Україні було запущено близько 16 тисяч безпілотників, що значно перевищує показники минулого року.

У відповідь Україна розвиває власні системи протидії, роблячи ставку на масове виробництво недорогих дронів-перехоплювачів. За словами президента Володимира Зеленського, їх випуск вже сягає близько 2 тисяч одиниць на добу, частина з яких може постачатися союзникам.

Про джерело: Business Insider? Business Insider — американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред