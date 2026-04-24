Полетить ще більше ракет: РФ найближчим часом атакує Україну

Ангеліна Підвисоцька
24 квітня 2026, 19:52
Російські окупанти готуються застосувати ще більше бортів стратегічної авіації під час масованої атаки.
Ту-160, МиГ-31К, корабль, ракета
РФ готується до масованої атаки на Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що відомо:

  • РФ готується до масованого обстрілу
  • Атака на Україну може відбутися у ніч на 25 квітня
  • Росіяни можуть застосувати більшу кількість стратегічних бортів

Російські окупанти готуються до масованого обстрілу України. Ворог планує залучити більшу кількість бортів стратегічної авіації. Про це повідомляють моніторингові канали.

Монітори попереджають, що обстріл може відбутися вже у ніч на 25 квітня. Росіяни здійснюють передислокацію бортів:

  • 8 бортів Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродроми "Оленья" та "Енгельс",
  • 1 борт Ту-160 на аеродром "Енгельс",
  • 2 борти Ту-160 з аеродрому "Українка" на аеродром "Бєлая".

"З впевненістю можна сказати, що НЕ усі борти, які здійснили передислокацію, будуть залучені до атаки. Очікується застосування 5-6 бортів Ту-95МС та 2х Ту-160", - йдеться у повідомленні.

Монітори також додають, що росіяни будуть застосовувати ударні дрони. Крім того є дані про підготовку надводних ракетоносіїв у Новоросійську. Ворог також спорядив та підготував балістичні установки на півночі та інших напрямках

"Певний час, в спорядженому стані перебувають тактичні групи ОТРК з КР наземного базування на півночі - північному-сході та на сході. Щонайменше, з північного-сходу, їх застосування не є виключеним", - йдеться у повідомленні.

Літаки Ту-, якими РФ обстрілює Україну / Инфографика Главреда

Тактика РФ

Монітори вважають, що передислокація більшої кількості бортів пов'язана з більшою кількістю цілей, які можуть бути атаковані.

Однак не можна виключати, що росіяни будуть запускати більшу кількість ракет для ураження однієї цілі, щоб добитися її знищення.

Які регіони може атакувати РФ

За даними моніторів, першочергово ворог може бити по ОПК, складській інфраструктурі, логістиці, критичній та аеродромній інфраструктурі, військових цілях.

Зазначається, що під час розвідок росіяни приділили особливу увагу таким локаціям:

  • Київ: Лукʼянівка, Нивки, Дарниця, Деснянський район, Оболонь, Жуляни;
  • Київська область: Глеваха/Васильків, Наливайківка, Біла Церква, Трипілля;
  • Чернігівська область: Славутич, Новозаводський район, Ніжин;
  • Львівська область: Залізничний район, Дрогобич;
  • Одеська область: Лиманчик-2,Рені, Ізмаїл, Шкільний;
  • Рівне;
  • Кривий Ріг;
  • Кременчук;
  • Павлоград;
  • Первомайськ.

"Нагадую, я згадав області яким ворог приділив увагу. Це не місця куди буде завдано удар. Їх неможливо визначити", - уточнюють монітори.

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 квітня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. У місті пошкоджено житлову забудову, виникли пожежі. Троє людей загинули, ще 13 – отримали поранення.

22 квітня російська окупаційна армія атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області. Одна людина загинула, ще вісім - отримали поранення внаслідок ворожих атак по обласному центру та Запорізькому району.

У ніч на 22 квітня країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. В результаті влучань виникли пожежі.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Голодуючі бійці на передовій: головні подробиці гучного скандалу з 14-ю ОМБр

Голодуючі бійці на передовій: головні подробиці гучного скандалу з 14-ю ОМБр

21:47Аналітика
РФ переходить на дешеві ударні дрони: "Флеш" розповів, у чому небезпека

РФ переходить на дешеві ударні дрони: "Флеш" розповів, у чому небезпека

20:32Україна
ТЦК в Україні перейдуть на новий формат роботи: нардеп озвучив головні зміни

ТЦК в Україні перейдуть на новий формат роботи: нардеп озвучив головні зміни

20:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — гроші

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — гроші

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з бібліотекарем за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з бібліотекарем за 43 с

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

Останні новини

21:47

Голодуючі бійці на передовій: головні подробиці гучного скандалу з 14-ю ОМБр

21:21

Секрет господинь: як зробити губку зручнішою і чистішою

21:18

Скільки часу потрібно вітатися "Христос Воскрес" - священник назвав точну датуВідео

21:17

Ветеринар розкрив правду: 3 породи собак, які ідеально підходять для початківцівВідео

21:05

Циклон принесе негоду: дощі і штормовий вітер накриють Тернопільщину

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
20:32

РФ переходить на дешеві ударні дрони: "Флеш" розповів, у чому небезпека

20:24

Кіркоров поступився бренду, який його сильно принизив

20:20

ТЦК в Україні перейдуть на новий формат роботи: нардеп озвучив головні зміни

20:13

Фраза "яка перелесть" є помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

Реклама
20:05

Попелиця атакує смородину: чим обробити кущ, щоб не втратити врожай

19:53

170 грн за кг: продавці в Україні масово знижують ціни на популярний овоч

19:52

Полетить ще більше ракет: РФ найближчим часом атакує Україну

19:44

Одеський аеропорт має бути в державних планах відновлення авіасполучення, – Івашин

19:36

Секрет чистоти без зайвих витрат: точне дозування прального засобуВідео

19:27

Банкомати ПриватБанку почали видавати менше грошей: у чому причина

19:21

Мурахи і попелиця його не переносять: дієвий засіб проти шкідників на деревахВідео

19:12

Як відремонтувати пробиту шину: водіям назвали простий та перевірений спосібВідео

19:10

Німецька замість англійської: як СРСР визначав мовні пріоритети

19:10

Чому Трампа перестають сприймати серйозно: Ейдман назвав причинуПогляд

18:49

Лукашенку мало не здасться: прогноз реакції на агресію з території Білорусі

Реклама
18:45

"Я запам'ятаю це на все життя": військові повернулись із полону у День народженняФото

18:40

"Я намагалася піти": Злата Огнєвіч зізналася, що хотіла накласти на себе руки

18:10

В Польщі заговорили про наступника Путіна і сказали, хто усуне диктатора

18:05

Чому не можна бити тату з ім’ям дитини: приховані загрози та поради для батьків

18:04

Дата народження розкриває "урок душі": до чого люди прагнуть у житті

17:56

Від +20° до мокрого снігу: погода у Львівській області різко зіпсується

17:54

"Буде 3 роки": звільнений з полону військовий вперше побачить дитинуФотоВідео

17:34

Про таємницю в авто знають лише одиниці: одна прихована деталь змінює всеВідео

17:28

Спортсмен, бізнесмен і батько: хто став новим героєм шоу "Холостяк"Відео

17:23

Мама розплакалася після несподіваної стрижки: донька знайшла тримерВідео

17:15

Для трьох знаків зодіаку наступний тиждень стане найвдалішим у році — хто вони

17:06

Долар та євро невпинно дорожчають: свіжий курс валют на 27 квітня

16:58

Що дивиться Катерина Кузнецова: 4 артхаусні фільми, які не залишать байдужимВідео

16:47

Чи потрібно садити огірки на Юрія для хорошого врожаю - священники дали відповідьВідео

16:33

Туристка назвала найдешевшу країну, але місцеві жителі думають інакшеВідео

16:27

Пил зникне на тижні: один простий трюк — і прибирання більше не потрібнеВідео

16:20

Дощі та мокрий сніг: яка погода буде в Харкові на вихідних

16:18

Землю накриє нова потужна магнітна буря: коли чекати на геомагнітний шторм

16:12

"Плюнули в обличчя": священник звинуватив відомого співака у богохульствіВідео

15:56

Новий обмін полоненими: додому повернулися майже 200 захисниківФото

Реклама
15:21

ЗСУ атакували важливий завод РФ з виробництва дронів: що вдалося знищити

15:18

Битва за контроль над "СКАЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ": Мін’юст розгляне скаргу на можливе рейдерське втручання

15:18

Неприємний запах зникне за ніч - що потрібно покласти в холодильникВідео

15:15

"Найгірший фільм усіх часів": Аль Пачіно вважав "Хрещеного батька" провалом

15:10

Бічні кнопки смартфона мають приховані функції: чим вони корисні

14:57

Відчутне потепління завітає на Житомирщину, але радіти рано: чим засмутить погода

14:47

Трамп накинувся на принца Гаррі через візит до Києва: що він сказав

14:14

Гороскоп Таро на завтра, 25 квітня: Тельцям — насолоджуватися, Близнюкам — вибір

14:10

"10 із 30 проєктів готові": Федоров розповів про підготовку реформи мобілізації

14:07

"Боженька мене вивіз": Повалій видала маячню про втечу з УкраїниВідео

