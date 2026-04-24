Полетить ще більше ракет: РФ найближчим часом атакує Україну

Російські окупанти готуються застосувати ще більше бортів стратегічної авіації під час масованої атаки.

РФ готується до масованої атаки на Україну

Російські окупанти готуються до масованого обстрілу України. Ворог планує залучити більшу кількість бортів стратегічної авіації. Про це повідомляють моніторингові канали.

Монітори попереджають, що обстріл може відбутися вже у ніч на 25 квітня. Росіяни здійснюють передислокацію бортів:

8 бортів Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродроми "Оленья" та "Енгельс",

1 борт Ту-160 на аеродром "Енгельс",

2 борти Ту-160 з аеродрому "Українка" на аеродром "Бєлая".

"З впевненістю можна сказати, що НЕ усі борти, які здійснили передислокацію, будуть залучені до атаки. Очікується застосування 5-6 бортів Ту-95МС та 2х Ту-160", - йдеться у повідомленні.

Монітори також додають, що росіяни будуть застосовувати ударні дрони. Крім того є дані про підготовку надводних ракетоносіїв у Новоросійську. Ворог також спорядив та підготував балістичні установки на півночі та інших напрямках

"Певний час, в спорядженому стані перебувають тактичні групи ОТРК з КР наземного базування на півночі - північному-сході та на сході. Щонайменше, з північного-сходу, їх застосування не є виключеним", - йдеться у повідомленні.

Літаки Ту-, якими РФ обстрілює Україну

Тактика РФ

Монітори вважають, що передислокація більшої кількості бортів пов'язана з більшою кількістю цілей, які можуть бути атаковані.

Однак не можна виключати, що росіяни будуть запускати більшу кількість ракет для ураження однієї цілі, щоб добитися її знищення.

Які регіони може атакувати РФ

За даними моніторів, першочергово ворог може бити по ОПК, складській інфраструктурі, логістиці, критичній та аеродромній інфраструктурі, військових цілях.

Зазначається, що під час розвідок росіяни приділили особливу увагу таким локаціям:

Київ: Лукʼянівка, Нивки, Дарниця, Деснянський район, Оболонь, Жуляни;

Київська область: Глеваха/Васильків, Наливайківка, Біла Церква, Трипілля;

Чернігівська область: Славутич, Новозаводський район, Ніжин;

Львівська область: Залізничний район, Дрогобич;

Одеська область: Лиманчик-2,Рені, Ізмаїл, Шкільний;

Рівне;

Кривий Ріг;

Кременчук;

Павлоград;

Первомайськ.

"Нагадую, я згадав області яким ворог приділив увагу. Це не місця куди буде завдано удар. Їх неможливо визначити", - уточнюють монітори.

