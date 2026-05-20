Вчені приголомшили відкриттям: чим загадковий спалах на Сонці загрожує Землі

Незвичайна подія розпочалася зі звичайного, на перший погляд, випромінювання радіохвиль.

З'явилося повідомлення про спалах на Сонці / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, фото, згенероване ШІ

Потужний радіоспалах на Сонці не припинявся майже три тижні

Астрономи зареєстрували незвичайне сонячне явище, яке побило всі попередні рекорди за тривалістю.

Потужний радіоспалах на Сонці не припинявся майже три тижні, що викликало активний інтерес у дослідників, повідомляє Gizmodo.

Відзначається, що незвичайна подія розпочалася зі звичайного на перший погляд викиду радіохвиль. Однак, на відміну від стандартних спалахів, які згасають за години або дні, цей сигнал тримався 19 днів — майже в чотири рази довше за попередній рекорд у п'ять днів.

Для вивчення аномалії вчені використовували дані відразу чотирьох місій НАСА: Solar Orbiter, Parker Solar Probe, Wind і STEREO-A. Саме комплексне спостереження дозволило простежити еволюцію спалаху на всіх етапах.

Спалах було класифіковано як категорію IV — тривале випромінювання, спричинене електронами, що "застрягли" в магнітних петлях сонячної корони. За словами дослідників із Центру космічних польотів імені Годдарда, джерело випромінювання знаходилося в районі шоломоподібного стрімера — воронкоподібної структури, де плазма утримується сильними магнітними полями.

"Ймовірно, три послідовні корональні викиди маси в одному й тому ж регіоні підживлювали цю тривалу подію", — зазначають фахівці.

Хоча радіохвилі самі по собі не є небезпечними для людини, супутні їм магнітні процеси можуть провокувати потужні сонячні бурі, які становлять загрозу для роботи супутників і космічних апаратів.

Отримані спостереження допоможуть вченим точніше прогнозувати сонячну активність і створювати більш надійні заходи захисту для об'єктів на орбіті Землі, підкреслюють автори дослідження.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

