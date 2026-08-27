Україна знову збиває балістику РФ: скільки ракет сили ППО знищили вночі

Окрім ракет окупанти цієї ночі застосували сотні безпілотників.

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Балістичні ракети двох типів вдалося збити українським військовим / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

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Росія атакувала Україну ракетами та дронами

Сили ППО збили не лише ворожі безпілотники, але й балістичні ракети

Під ударом цієї ночі були 5 областей України

У ніч на 27 серпня країна-агресор Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 258 ударними БпЛА різних типів, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Як повідомили у Повітряних Силах ЗС України, основними напрямками ударів цієї ночі стали Одеська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська та Запорізька області.

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"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено протикорабельну ракету Онікс, 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 3 S8000 "Бандероль", а також 222 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півдні, півночі, сході та у центрі країни", - йдеться у повідомленні.

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Влучання зафіксовано на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголосили у Повітряних Силах.

Українців попередили про загрозу нових ударів РФ

Главред писав, що за словами радника президента України з технологічних питань Сергія "Флеша" Бескрестнова, росіяни намагатимуться знищити великі торговельні центри, а після сигналу повітряної тривоги на евакуацію може залишатися не більше двох хвилин.

За словами Бескрестнова, це стосується як Києва, так і прифронтових територій. В першу чергу росіяни намагатимуться знищувати саме великі торговельні мережі.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 27 серпня Росія атакувала Київ. В Подільському та Шевченківському районах Києва зафіксовано падіння уламків.

Також майже всю ніч та ранок ворог тероризував Одесу. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок. Постраждалих немає.

Раніше, 26 серпня, російська окупаційна армія завдала удару по Чернігову. В результаті атаки загорівся приватний будинок - приміщення фактично знищено вогнем. У будинку перебували троє людей.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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