Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна вже скоро почне збивати КАБи, засоби випробовуються - Defense Express

Ангеліна Підвисоцька
19 червня 2025, 19:21
144
Очікується, що перші засоби для знищення КАБів з'являться на фронті вже до кінця року.
бомба, пво
Україна почне збивати КАБи / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

Що відомо:

  • Україна може почати збивати КАБи
  • Відповідні засоби випробовують спільно з НАТО
  • Засоби проти КАБів можуть з'явитися до кінця року

Україна вже цього року може почати збивати російські КАБи, якими РФ знищує прифронтові населені пункти. Україна та НАТО вже випробовують засоби проти російських далекобійних плануючих бомб (ФАБ з УМПК). Про це повідомляє Defense Express.

Слід зазначити, що у розробленні багатошарової системи ППО брали участь три стартами. Мова також йде про боротьбу з ударними БПЛА типу "Шахед". Alta Ares показала систему виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту плануючих бомб. Atreyd та Tytan представила рішення на основі зенітних дронів.Також є пропозиція щодо формування "стіни дронів-камікадзе".

відео дня

Компанії, які беруть участь у розробці, мають вирішити найкритичніші моменти для покращення системи протягом наступних тижнів і місяців. Частина рішень вже готується до впровадження.

Очікується, що відповідні системи ППО можуть з'явитися на фронті вже до кінця 2025 року.

"Задача боротьби з російськими плануючими бомбами займає критичне місце на сьогоднішньому полі бою. Завдяки цим засобам літаки противника можуть завдавати ударів по позиціях Сил оборони України без потреби заходити у зону ураження протиповітряної оборони. Можливість протистояти КАБам врятує більше життів українських військових, а також підвищить ефективність оборонних укріплень. Відповідно рішення для цієї проблеми потрібні вже "на вчора", - пише видання.

Україна вже скоро почне збивати КАБи, засоби випробовуються - Defense Express
Керовані авіабомби РФ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили, що 19 червня російська окупаційна армія просунулася у Сумській та Донецькій областях.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко говорив, що на кордоні протяжністю близько 550 км ворог наразі здійснює піхотні атаки лише на обмеженій ділянці в районах Хотінської та Юнаківської громад, де продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп.

Водночас речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ в напрямку Костянтинівки, рухаючись з боку Покровська трасою Покровськ–Костянтинівка з подальшою метою просування. У цьому районі тривають інтенсивні бої.

Читайте також:

Що таке КАби?

Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.

Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні авіабомба вторгнення Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський призвачив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ - що про нього відомо

Зеленський призвачив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ - що про нього відомо

20:16Війна
Вдарить +8 і литиме дощ: синоптики оголосили штормове попередження

Вдарить +8 і литиме дощ: синоптики оголосили штормове попередження

19:40Синоптик
"Вікно можливостей закрито": Путін влаштував шоу для Трампа на пресконференції

"Вікно можливостей закрито": Путін влаштував шоу для Трампа на пресконференції

19:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Розуму не вистачає": донька Лорак здивувала новими фото

"Розуму не вистачає": донька Лорак здивувала новими фото

Карта Deep State онлайн за 19 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Утікач Олег Винник потрапив у нові великі неприємності за кордоном - деталі

Утікач Олег Винник потрапив у нові великі неприємності за кордоном - деталі

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 червня (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 20 червня: Бикам - страх, Свиням - невдачі

Китайський гороскоп на завтра 20 червня: Бикам - страх, Свиням - невдачі

Останні новини

21:26

Летальний випадок у Стрийському ТЦК: що відомо про трагедію

20:50

З колишнім Каменських: Злата Огнєвіч у весільній сукні засвітила щасливий момент

20:39

Колорадський жук обходить грядки: простий, але дієвий захист без хіміїВідео

20:33

Як приготувати ідеальну молоду картоплю - шикарний рецептВідео

20:22

Фітофтора на картоплі: як вберегти врожай – поради досвідчених городників

Україна знає слабкі місця Росії, РФ може завалитися раніше, ніж усі думають – ЗагороднійУкраїна знає слабкі місця Росії, РФ може завалитися раніше, ніж усі думають – Загородній
20:16

Зеленський призвачив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ - що про нього відомо

19:56

Швидко і смачно: три трюки з капустою для приготування ідеальних голубців

19:42

РФ озброює "Шахеди" штучним інтелектом: експерт розкрив деталі нової загрози

19:40

Вдарить +8 і литиме дощ: синоптики оголосили штормове попередження

Реклама
19:38

"Вікно можливостей закрито": Путін влаштував шоу для Трампа на пресконференції

19:27

Як правильно приготувати оладки: секрети ідеально пухкого тіста

19:21

Україна вже скоро почне збивати КАБи, засоби випробовуються - Defense Express

18:58

У Зеленського назвали єдиний спосіб закінчення війни в Україні і відповіли Путіну

18:41

В Україні стрімко зросла ціна на "солодкий продукт": де ще його можна купити дешевше

18:22

Погоджено важливі рішення: Зеленський провів нараду щодо тиску на Росію

18:10

Множинне громадянство: чи захистить закон від впливу РФПогляд

18:09

"Вона мені так не сподобалась": хто грає маму Вєрки Сердючки

18:01

Жовтіє листя огірків — як врятувати врожай

17:52

Кожна мрія має здійснитися: діти героїв побували на знімальному майданчику "Вартових Різдва"

17:49

Алла Пугачова і Максим Галкін ухвалили важливе рішення - що сталося

Реклама
17:36

Чи залишиться Україна без зброї США через конфлікт на Близькому Сході - Подоляк

17:33

Таємна угода Трампа і Путіна викрита - чим обернеться для України війна США проти Ірану

17:30

Архітектурні химери серед великих міст: де в Україні є плоскі будинки

17:17

"Тату, я вагітна": звільнені з полону військові плачуть, розмовляючи з ріднимиФотоВідео

16:54

Ціна на долар виросла: НБУ оголосив курс валют на 20 червня

16:42

Багато хто досі не знає: для чого перейменували міліцію на поліцію

16:07

Чому під час смерті відьми вибивали дах та показували дулю: відповідь здивуєВідео

16:07

Ціни на бензин можуть підскочити до 65 грн/л: до чого готуватися

16:00

Вже взимку буде каблучка: 4 знаки, яким зірки обіцяють кохання до кінця року

15:59

"Ми ніколи не сварилися": у Києві попрощалися з Юрієм Феліпенком

15:54

Чому Росія не Русь: історик розставив всі крапки над "і"

15:52

Порошенко отримав з Москви €38 млн готівкою перед президентськими виборами через оточення Медведчука, - ЗМІ

15:42

Гороскоп на завтра 20 червня: Близнюкам - критика, Скорпіонам - прибуток

15:34

Корупційний скандал: Фундацію DeJure звинуватили у відсутності звітів за використання 108 млн грн донорських коштів, - ЗМІ

15:17

Чи відбудуться в РФ нові протести проти війни: Загородній назвав цікаву детальВідео

15:11

США готуються вступити у війну проти Ірану на боці ІзраїлюПогляд

15:10

Анафема Івану Мазепі: що відомо про першого гетьмана, який кинув виклик Москві

15:06

Фігуристу Плющенку "натягнули обличчя на потилицю": фото після операції

15:02

Помиляється більшість: де краще зберігати яйця та інші продукти в холодильнику

14:59

Україна та Росія провели новий обмін полоненими: кого саме обмінялиФото

Реклама
14:49

Кінодіалоги з Київстар ТБ на Поляні ВДНГ: як дивитися мультфільми разом із дітьми

14:41

Похолодає до +15 і будуть дощі з грозами: в Україні різко зміниться погода

14:38

Вперше в історії 16 млрд паролів підступно зламано: як захистити себе

14:36

Фестиваль "Вчителі майбутнього": у Львові пройде найбільший освітній фест літа новини компанії

14:10

"Втратили майже все": військовий зробив важливу заяву про ситуацію на Сумщині

14:08

"Понівечила себе": що сталося з обличчям путіністки Аліни Кабаєвої

13:38

Звідки береться дзижчання в салоні літака: пілот пояснив, коли треба переживати

13:36

Чи можна рідним нести труну з померлим родичем: священник пояснив

13:18

Як вовки стали собаками — найкращими друзями людини

13:16

Росіяни самі себе видали у Криму і стали мішенню для ударів - "АТЕШ"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти