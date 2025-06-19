Україна вже скоро почне збивати КАБи, засоби випробовуються - Defense Express

Очікується, що перші засоби для знищення КАБів з'являться на фронті вже до кінця року.

https://glavred.net/war/ukraina-uzhe-skoro-nachnet-sbivat-kaby-sredstva-ispytyvayutsya-defense-express-10674728.html Посилання скопійоване

Україна почне збивати КАБи / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

Що відомо:

Україна може почати збивати КАБи

Відповідні засоби випробовують спільно з НАТО

Засоби проти КАБів можуть з'явитися до кінця року

Україна вже цього року може почати збивати російські КАБи, якими РФ знищує прифронтові населені пункти. Україна та НАТО вже випробовують засоби проти російських далекобійних плануючих бомб (ФАБ з УМПК). Про це повідомляє Defense Express.

Слід зазначити, що у розробленні багатошарової системи ППО брали участь три стартами. Мова також йде про боротьбу з ударними БПЛА типу "Шахед". Alta Ares показала систему виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту плануючих бомб. Atreyd та Tytan представила рішення на основі зенітних дронів.Також є пропозиція щодо формування "стіни дронів-камікадзе".

відео дня

Компанії, які беруть участь у розробці, мають вирішити найкритичніші моменти для покращення системи протягом наступних тижнів і місяців. Частина рішень вже готується до впровадження.

Очікується, що відповідні системи ППО можуть з'явитися на фронті вже до кінця 2025 року.

"Задача боротьби з російськими плануючими бомбами займає критичне місце на сьогоднішньому полі бою. Завдяки цим засобам літаки противника можуть завдавати ударів по позиціях Сил оборони України без потреби заходити у зону ураження протиповітряної оборони. Можливість протистояти КАБам врятує більше життів українських військових, а також підвищить ефективність оборонних укріплень. Відповідно рішення для цієї проблеми потрібні вже "на вчора", - пише видання.

Керовані авіабомби РФ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState заявили, що 19 червня російська окупаційна армія просунулася у Сумській та Донецькій областях.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко говорив, що на кордоні протяжністю близько 550 км ворог наразі здійснює піхотні атаки лише на обмеженій ділянці в районах Хотінської та Юнаківської громад, де продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп.

Водночас речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ в напрямку Костянтинівки, рухаючись з боку Покровська трасою Покровськ–Костянтинівка з подальшою метою просування. У цьому районі тривають інтенсивні бої.

Читайте також:

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред