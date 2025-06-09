'Відбуваються дуже цікаві події': що відомо про удари новою українською балістикою

Україна вже могла почати серійне виробництво нових українських балістичних ракет, вже відбувається активне бойове застосування, зазначив аналітик.

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Україна вже випробовує власну балістичну ракету / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

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Сили оборони суттєво наростили кількість ударів по цілях вглибині фронт

Почалось бойове випробування українських балістичних ракет

На початку травня Сили оборони України суттєво збільшили кількість ударів по ворожих командних пунктах, що може свідчити про зростання спроможностей ураження, зокрема за рахунок використання балістичних ракет. Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив військовий аналітик і директор з розвитку компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Можна констатувати, що відбуваються дуже цікаві події на полі бою. Сили оборони точно збільшили можливості з ураженням по російських окупантах", - вказав експерт.

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За його словами, саме з початку травня спостерігалося зростання кількості знищених ворожих командних пунктів. До цього можна додати успішне знищення трьох одиниць дивізіону ракетного комплексу "Іскандер", що свідчить про наявність в України всіх необхідних компонентів для таких ударів.

Також Рябих зауважив, що важливу роль у цьому відіграло об’єднання елементів через систему Link, яка адаптована до використання з винищувачами F-16.

Дивіться відео про бойове застосування нової української балістики:

/ Фото: скріншот

Експерт зазначив, що протягом останнього року Збройні сили України, ймовірно, використовували балістичні ракети для ураження ворожих цілей. Це можна припустити, оскільки багато аналітиків і військових експертів неодноразово не могли точно визначити тип озброєння, яким було завдано удару.

"Також Сили оборони могли отримати нові елементи ураження. Зокрема, власну балістичну систему. Ця система, судячи з усього, вже зараз проходить реальне випробування в бойових умовах. Ми говоримо або про початок серійного виготовлення, або тільки починається. Тож можна говорити, що українська балістична ракета вже на підході. Про це неодноразово говорив президент Володимир Зеленський", - наголошує аналітик.

За словами аналітика про це свідчить низка характерних ознак — зокрема ті випадки, коли впродовж року залишалося невідомим, яким саме засобом було вражено об’єкти на ворожій території. Це, на його думку, є свідченням того, що випробування нових ракет відбувалися безпосередньо в умовах бойових дій.

Що відомо про українські далекобійні ракети / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 червня у місті Чебоксари, столиці Чувашії, пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Удару зазнало підприємство, яке виготовляє антени "Комета" для російської армії — ці пристрої використовуються для захисту ворожих дронів від українських систем радіоелектронної боротьби.

Крім того, в ніч на 6 червня дрони намагалися атакувати російські аеродроми під час запусків ракет по території України. Під удари також потрапили завод "Прогресс" у Мічурінську та нафтобаза в Енгельсі, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Попри успішну операцію СБУ "Павутина", спрямовану на ураження стратегічної авіації РФ, російські війська все ще мають можливість здійснювати ракетні обстріли України. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Хто такий Валерій Рябих? Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

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