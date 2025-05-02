Україна створює власну балістику: Зеленський розкрив подробиці про нову зброю

Ключові тези Зеленського:
- Україна активно працює над розробкою власної балістики
- Головне завдання – максимально прискорити створення ракет
- Прийняті кадрові рішення в Міноборони та Генштабі
Україна працює над розробкою власної балістичної зброї. Пріоритетом є якнайшвидше завершення цього процесу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Президент провів Ставку верховного головнокомандувача, під час якої заслухав доповіді про забезпечення бригад, комплектацію підрозділів та розвиток української ракетної програми.
"Завдання – максимально прискорювати створення нашої української балістики. Наша далекобійність – це чітка та ефективна гарантія безпеки для України", - зазначив глава держави.
Ткож президент провів нараду щодо посилення авіації України. Зеленський розповів, що обговорили українські F-16, які уже прибули до країни, а також про ті літаки, які найближчим часом будуть в Україні.
"Були кадрові рішення для того, щоб управління військовою авіацією стало сильнішим. Це рішення і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі. І ми бачимо зараз, що є дуже непогані результати, і я хочу подякувати всім, хто докладає своїх зусиль, щоб наша військова авіація розвивалась", - розповів Зеленський.
Українська розробка зброї - новини за темою
Як повідомляв Главред, на тлі можливого скорочення допомоги США Україна активно нарощує власне виробництво артилерії, зокрема САУ "Богдана", яких у 2025 році випускатимуть понад 20 на місяць (проти 6 у 2023). Україна вже виробляє понад 85% комплектуючих для "Богдани" і планує довести цей показник до 95% до кінця року.
Також у грудні минулого року командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський розповів, що Україна має лазерну зброю "Тризуб", здатну збивати літаки на висоті понад 2 км. За його словами, Україна стала п’ятою країною у світі, що володіє подібною технологією.
Крім цього, Україна може розробляти власну систему ППО стратегічного рівня, потужнішу за Patriot і з більшою дальністю, ніж SAMP/T, повідомляє Defense Express. Партнерів для проєкту шукають серед європейських компаній, зокрема шведського Saab і норвезького Kongsberg
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Що таке балістична ракета?
Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.
За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:
- Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
- Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
- Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.
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