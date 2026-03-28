Україна вдарила ракетами 'Фламінго' по Росії - відомі наслідки атаки

Сили оборони України завдали удару по стратегічному підприємству з виробництва вибухівки в Росії, розташованому за сотні кілометрів від кордону.

Україна завдала масованого удару по РФ - що відомо про наслідки

Україна вдарила по Росії ракетами "Фламінго"

Відомо про влучання по виробничій зоні заводу "Промсинтез", який виробляє вибухівку

У ніч на 28 березня ракети FP-5 "Фламінго" вразили підприємство з виробництва боєприпасів у місті Чапаєвськ на території Росії. Відео запуску ракет по об’єктах країни-агресора опублікував співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман у соцмережі X.

Як повідомляє Defense Express, Сили оборони України в ніч на 28 березня атакували кілька цілей у РФ, серед яких було підприємство "Промсинтез". Це один із найбільших виробників вибухівки в Росії, розташований у Чапаєвську Саратовської області, більш ніж за 850 кілометрів від українського кордону.

У мережі з’явилися кадри влучання крилатої ракети "Фламінго" та вибуху у виробничій зоні. Геолокацію цих матеріалів підтверджують представники OSINT-спільноти КіберБорошно.

Аналітики зазначають, що остаточні висновки щодо наслідків атаки можна буде зробити після аналізу супутникових знімків. Водночас це не перший випадок, коли Україна застосовує далекобійне озброєння для ударів по цьому підприємству.

"Промсинтез" спеціалізується на виробництві вибухових речовин, які використовуються для спорядження різних типів боєприпасів, авіабомб і ракет.

"Так, на початку квітня минулого року цей унікальний завод було атаковано дронами, причому тоді ра**исти жалілися, що українські безпілотники до цілі пролетіли близько півтори тисячі кілометрів, змінюючи маршрут, щоб ускладнити роботу російським засобам протиповітряної оборони. Тоді на супутникових знімках було зафіксовано пробиття даху одного з цехів заводу", - нагадують аналітики.

Видання ASTRA, проаналізувавши відео з місця подій, встановило, що основний осередок вибухів знаходився у зоні стику двох підприємств.

Йдеться про АТ "Промсинтез" — одного з ключових виробників промислових вибухових речовин у СНД, де виготовляють тротил, амоніти та нітробензол, а також АТ "Полімер", яке спеціалізується на виробництві озброєння, боєприпасів і спеціальної хімії для потреб російської армії.

Ракета "Фламінго"

Чим унікальна ракета "Фламінго" - думка експерта Як писав Главред, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що українська ракета "Фламінго", попри відносно просту конструкцію, має великий потенціал для модернізації та з часом може наблизитися за характеристиками до американської крилатої ракети "Томагавк". Про це він розповів в ефірі "Фабрики новин",передає УНІАН. За його оцінкою, "Фламінго" є перспективним і водночас економічно вигідним рішенням, яке здатне стати важливим інструментом для Сил оборони України. Експерт також підкреслив, що розвиток технологій відкриває широкі можливості для вдосконалення цієї ракети та поступового наближення її характеристик до рівня "Томагавка". ""Фламінго" – звісно, не американський "Томагавк", який може змінювати ціль під час виконання бойової задачі, але вона може стати такою. Композитні матеріали, поява свого власного двигуна тощо – все це попереду. Але нам треба чимось бити по території Росії. Почнімо вже бити", – заявив експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на суботу, 28 березня, невідомі безпілотники здійснили масовану атаку на один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в Ярославлі, після чого на території підприємства спалахнули масштабні пожежі. Про це повідомляють спільнота "КіберБорошно" та моніторингові канали.

Раніше, в ніч на 26 березня, підрозділи Сил оборони України завдали удару по Кірішському НПЗ у місті Кіріші Ленінградської області РФ. Про наслідки атаки повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що 17 березня українські Сили оборони завдали удару по 123-му авіаремонтному заводу в місті Стара Русса Новгородської області Росії. Зазначається, що на території підприємства знаходився літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який, імовірно, перебував там у очікуванні модернізації.

Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

