ЗСУ влупили по важливому об'єкту в РФ: подробиці від Генштабу

Внаслідок атаки був пошкоджений літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Сили оборони пошкодили літак А-50

Сили оборони України вдарили по заводу в Алчевську. Відомо, що був пошкоджений літак А-50. Це офіційно підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Серед важливих об'єктів був уражений Алчевський металургійний комбінат на окупованій території Луганської області. Там росіяни виготовляли корпуси артилерійських снарядів великого калібру. Також там виробляли та ремонтували броньовану сталь для військової техніки РФ.

Також Сили оборони вдарили по полігону "Восточний" у окупованій Новопетрівці Запорізької області.

"Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Удар по А-50

Генштаб ЗСУ підтвердив, що 17 березня Сили оборони вдарили по 123-му авіаремонтному заводу у місті Стара Русса Новгородської області РФ.

На території цього підприємства перебував літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Ймовірно, він очікував на модернізацію.

"Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу окупантів до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - йдеться у повідомленні.

Російський літак А-50 / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, у ніч на 17 березня в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

15 березня в Краснодарському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон зазнав атаки ударних дронів. Після вибухів загорілася нафтобаза Тихорецького нафтового вузла.

В ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. В результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ і в порту в Краснодарському краї РФ.

В ніч на 12 березня в Краснодарському краї РФ прогриміло понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де загорілися резервуари з паливом.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

