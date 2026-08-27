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РФ завдала удару дронами по Одещині: у порту пошкоджено цивільне судно

Анна Ярославська
27 серпня 2026, 06:48оновлено 27 серпня, 08:51
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Після атаки поранених немає, пожеж не зафіксовано. Сили ППО збили всі цілі.
Рятувальник, ДСН, дрон
Вибухи в Одесі - росіяни атакували регіон дронами та "Бандерольєю" / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Одеську область атакували дронами з Чорного моря
  • ППО збила всі цілі над Ізмаїльським районом
  • Пошкоджене цивільне судно в порту Рені

В Одесі вночі 27 серпня пролунали два вибухи - близько 02:10 та о 02:30. У цей час у місті було оголошено повітряну тривогу, повідомляє Суспільне.

Перед першим вибухом Повітряні сили попереджали про рух реактивних безпілотників з Чорного моря у напрямку Чорноморського та Одеси.

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За кілька хвилин до другого вибуху військові зафіксували в напрямку міста боєприпас "Бандероль". Тривогу в Одесі оголосили о 02:04 - за шість хвилин до першого влучання.

Оновлено. Голова Одеської міської військової адміністрації у четвер повідомив, що майже всю ніч та ранок ворог тероризував Одесу.

Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок.

"Усі деталі зʼясовуємо. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Повітряна тривога триває. Подбайте про власну безпеку. Бережіть себе та своїх близьких", - зазначив Лисак.

Оновлено 08:20. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Упродовж всієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі регіону.

Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали обʼєкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі та автомобілі мешканців.

"Станом на цю хвилину інформація про постраждалих, на щастя, не надходила. На місцях ударів працюють всі екстрені та комунальні служби. Правоохоронні органи документують наслідки воєнних злочинів, вчинених російською федерацією проти мирного населення Одещини", - зазначив Кіпер.

  • Наслідки атаки на Одесу 27 серпня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 серпня 2026 Фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу 27 серпня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 серпня 2026 Фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки атаки на Одесу 27 серпня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 серпня 2026 Фото: t.me/odeskaODA

Уламки в порту Рені

Паралельно російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області - це вже не перший удар по цій частині регіону, що межує з Румунією.

Сили протиповітряної оборони відбили всі цілі, проте цивільна інфраструктура зазнала збитків: уламки збитих дронів пошкодили цивільне судно, що стояло в Ренійському морському порту, повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

"Поранених немає, пожеж на території об’єкта не зафіксовано", - зазначили в райадміністрації.

Порти Дунаю як постійна ціль

Рені разом з Ізмаїлом є ключовими вузлами українського дунайського експортного маршруту, який Росія систематично тримає під ударами безпілотників. Пошкодження цивільних суден у цих портах безпосередньо впливає на графіки фрахту та вартість логістики для аграрних експортерів.

Атаки РФ на Одесу та область - новини

Як писав Главред, 21 липня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. В результаті ворожої атаки пошкоджено житловий будинок.

19 липня армія країни-агресора РФ поблизу Одеси атакувала торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке вийшло з порту після завантаження кукурудзи.

18 липня окупанти завдали ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеської області.

Також цього дня Росія атакувала в акваторії Чорного моря поблизу Одеси іноземне торгове судно під прапором Антигуа і Барбуди - одна людина загинула, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.

Вранці в середу, 15 липня, в Одесі прогриміла серія вибухів. Перед цим монітори повідомляли про рух керованих авіаційних ракет у напрямку міста.

В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На жаль, загинули три людини, ще щонайменше троє постраждали, їм надається необхідна медична допомога. Рятувальники врятували трьох мешканців, серед яких двоє дітей.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Нова тактика РФ щодо Одеси

За останній тиждень країна-агресор Росія завдала серії ударів по пунктах пропуску на кордоні України та Молдови - Рені, "Табаки" та Виноградівка–Вулканешти. Військовий експерт Олександр Коваленко вбачає в цьому продовження сценарію логістичної ізоляції Одеської області.

"Ударами по пунктах пропуску на кордоні України та Молдови Росія хоче ускладнити або взагалі заблокувати сполучення між країнами. Ці удари особливо посилилися у другій половині серпня", - зазначив він.

"Можна було б подумати, що командування окупантів готує наземну операцію в Одеській області, але це не так. Необхідних сил і засобів у противника для такої операції просто немає. Як і можливостей її провести. Тому ми говоримо про економічну та логістичну ізоляцію, яку РОВ вирішили влаштувати регіону", - додав Коваленко.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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