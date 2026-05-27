Росіяни заявили про окупацію нових територій на Харківщині: що кажуть у ЗСУ

Росіяни намагаються створити чергову "перемогу в кредит".

Ситуація в Харківській області

Головне:

Село Гранів залишається під контролем України

ЗСУ утримують рубежі та завдають втрат противнику

Інформаційні "вкиди" РФ спрямовані на деморалізацію населення

Російські окупанти заявили про захоплення прикордонного села Гранів у Харківській області, але ця інформація є лише черговою порцією брехні. Про це написав 14-й армійський корпус у Facebook.

"Повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення села Гранів Дергачівської громади Харківської області військовослужбовцями збройних сил РФ та "знищення" підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що підрозділи Сил оборони надійно тримають визначені рубежі оборони, ефективно стримують наступальні дії противника та завдають йому відчутних втрат в особовому складі й техніці.

Військові також додали, що усі заяви окупаційних ресурсів про "обстріли власних підрозділів", "успішні штурми" та "ближні бої" є вигаданими елементами інформаційної кампанії, яка має на меті приховати російські провали, деморалізувати українське суспільство та створити чергову "перемогу в кредит".

"Село Гранів перебуває під контролем Збройних Сил України", - підсумували в 14-у армійському корпусі.

Росіяни націлились на Харків та Суми

Речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карп'як заявляв, що російські окупанти хочуть захопити Суми та Харків.

Він підкреслив, що захоплення цих обласних центрів є найближчими завданнями росіян. Крім того, останніми днями зросла активність ворога. Росіяни намагаються просунутись якомога ближче до Сум.

"Не потрібно вважати цей наступ окупантів спробою творити буферну зону. Ці атаки є спробою захопити якомога більше територій", - наголосив військовий.

Суми

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ успішно переходять у контрнаступ на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках, змушуючи російські війська відступати та провалюючи їх весняну кампанію. Росіяни намагаються завдати ударів по цивільній інфраструктурі, проте це не змінює стратегічну ситуацію. Українські захисники тримають рубежі й завдають ворогу відчутних втрат.

Старший офіцер 7 корпусу ДШВ Сергій Лефтер говорив, що ситуація в Покровську залишається напруженою, але збереження контролю над околицями міста дозволяє Силам оборони утримувати стратегічні позиції.

Крім того, Міністерство оборони України запускає програму логістичного локдауну ворога, яка кардинально знижує здатність армії РФ вести штурмові дії. Завдяки знищенню логістичних вузлів противника і масштабним ударам по тилу окупантів, українські військові посилюють оборону й звільняють території.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

