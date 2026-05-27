Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Росіяни заявили про окупацію нових територій на Харківщині: що кажуть у ЗСУ

Марія Николишин
27 травня 2026, 18:11
google news Підпишіться
на нас в Google
Росіяни намагаються створити чергову "перемогу в кредит".
Росіяни заявили про окупацію нових територій на Харківщині: що кажуть у ЗСУ
Ситуація в Харківській області / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне:

  • Село Гранів залишається під контролем України
  • ЗСУ утримують рубежі та завдають втрат противнику
  • Інформаційні "вкиди" РФ спрямовані на деморалізацію населення

Російські окупанти заявили про захоплення прикордонного села Гранів у Харківській області, але ця інформація є лише черговою порцією брехні. Про це написав 14-й армійський корпус у Facebook.

"Повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення села Гранів Дергачівської громади Харківської області військовослужбовцями збройних сил РФ та "знищення" підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Зазначається, що підрозділи Сил оборони надійно тримають визначені рубежі оборони, ефективно стримують наступальні дії противника та завдають йому відчутних втрат в особовому складі й техніці.

Військові також додали, що усі заяви окупаційних ресурсів про "обстріли власних підрозділів", "успішні штурми" та "ближні бої" є вигаданими елементами інформаційної кампанії, яка має на меті приховати російські провали, деморалізувати українське суспільство та створити чергову "перемогу в кредит".

"Село Гранів перебуває під контролем Збройних Сил України", - підсумували в 14-у армійському корпусі.

Росіяни націлились на Харків та Суми

Речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карп'як заявляв, що російські окупанти хочуть захопити Суми та Харків.

Він підкреслив, що захоплення цих обласних центрів є найближчими завданнями росіян. Крім того, останніми днями зросла активність ворога. Росіяни намагаються просунутись якомога ближче до Сум.

"Не потрібно вважати цей наступ окупантів спробою творити буферну зону. Ці атаки є спробою захопити якомога більше територій", - наголосив військовий.

Росіяни заявили про окупацію нових територій на Харківщині: що кажуть у ЗСУ
Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ успішно переходять у контрнаступ на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках, змушуючи російські війська відступати та провалюючи їх весняну кампанію. Росіяни намагаються завдати ударів по цивільній інфраструктурі, проте це не змінює стратегічну ситуацію. Українські захисники тримають рубежі й завдають ворогу відчутних втрат.

Старший офіцер 7 корпусу ДШВ Сергій Лефтер говорив, що ситуація в Покровську залишається напруженою, але збереження контролю над околицями міста дозволяє Силам оборони утримувати стратегічні позиції.

Крім того, Міністерство оборони України запускає програму логістичного локдауну ворога, яка кардинально знижує здатність армії РФ вести штурмові дії. Завдяки знищенню логістичних вузлів противника і масштабним ударам по тилу окупантів, українські військові посилюють оборону й звільняють території.

Читайте також:

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Харківська область новини України війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Електросамокати в Україні отримали новий статус на дорозі - про що йдеться

Електросамокати в Україні отримали новий статус на дорозі - про що йдеться

19:11Україна
РФ рівняє з землею і перетворює в руїну ключове місто: що відбувається на фронті

РФ рівняє з землею і перетворює в руїну ключове місто: що відбувається на фронті

19:10Фронт
"Десятки тисяч додатково": Кремль готує нову хвилю мобілізації, що відомо

"Десятки тисяч додатково": Кремль готує нову хвилю мобілізації, що відомо

18:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

Для чого в СРСР водії клали м'яч під заднє скло авто: відповідь точно здивує

Для чого в СРСР водії клали м'яч під заднє скло авто: відповідь точно здивує

Через одну помилку зарядка для телефона перестає працювати: що не варто робити

Через одну помилку зарядка для телефона перестає працювати: що не варто робити

Останні новини

20:09

Дві замість однієї: що означає кількість вихлопних труб в авто

19:33

Чому не можна брати кота на руки: причина, про яку мало хто говоритьВідео

19:19

Українці масово "сіли" на один вид м'яса - що буде з цінами найближчим часом

19:11

Електросамокати в Україні отримали новий статус на дорозі - про що йдеться

19:10

Одне місто в Україні повністю відмовиться від газу: чим його планують замінити

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
19:10

РФ рівняє з землею і перетворює в руїну ключове місто: що відбувається на фронті

19:10

"Остання ставка Путіна": Ейдман пояснив нову тактику КремляПогляд

18:59

Шкіра відокремлюється від кісток: у прихильниці Путіна Бабкіної проблеми зі здоров’ям

18:37

Занадто рано пішов: помер зірка серіалу "Емілі в Парижі"

Реклама
18:30

"Десятки тисяч додатково": Кремль готує нову хвилю мобілізації, що відомо

18:28

Пес випадково "оплатив" операцію ветеринарам, які врятували йому життя

18:26

Більше не Діма: філолог назвав колоритні українські форми імені Дмитро

18:20

Гороскоп Таро на завтра, 28 травня: Рибам — чесність, Терезам — початок

18:11

Росіяни заявили про окупацію нових територій на Харківщині: що кажуть у ЗСУ

18:06

Чоловік і жінка намагалися підірвати ТЦК на Житомирщині: скільки років в'язниці отримали

18:05

Через зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист Муренко

17:56

Чоловік поїхав у відпустку своєї мрії і незабаром перестав впізнавати близьких

17:55

Ціни на продукти в Україні різко зміняться: чого чекати українцям у червні

17:41

Одна річ з кухні допоможе охолодитися в спеку: що покласти біля вентилятораВідео

17:38

Енергоатом - ідеологічний партнер "Забігу Честі ім. Рекрута 2026" новини компанії

Реклама
17:37

Зеленський відправив листа Трампу з проханням: про що у ньому йшлося

17:33

Віра в Бога і прикмети: чи можна їх поєднувати - що каже церква

17:17

Новинка серед сонячних панелей змусила українців переглянути свої витрати

17:12

Без повернення Криму миру не буде: генерал розкрив план деокупації

17:00

Армія РФ не зможе штурмувати: Україна запускає "логістичний локдаун" ворога

16:57

В Україні різко переписали тарифи на комуналку: чому ціна зросте в рази і де

16:54

Білокрилка зникне за кілька днів: копійчані, але дієві засоби проти шкідникаВідео

16:16

Долар встановив новий рекорд, євро дорожчає: курс валют на 28 травня

16:15

Спрацює краще будь-якого відбілювача: який домашній засіб слід засипати у пралку

16:15

Україна готова до нового обміну полоненими: кого повернуть додому

16:11

Україна може повернутися до графіків відключень - експерт назвав причину

15:51

Цілий острів продають за "копійки", але на покупців чекає сюрприз

15:31

Відомий український актор втратив дружину: що сталося

15:19

Чи можна передаровувати подарунки - священник пояснив усі нюансиВідео

14:49

"Половина країни п'є": п'яна Волочкова накинулася на росіян

14:48

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Полтави хочуть підвищити - деталі

14:41

Люди з високим IQ часто зберігають у себе вдома речі, які дивують вчених

14:24

Цибуля знову зазеленіє і виросте величезною: чим її потрібно поливатиВідео

14:08

Помідори "вибухнуть" урожаєм: яка проста дія різко підсилює плодоношення

14:06

Гороскоп на завтра, 28 травня: Ракам - пастка, Тельцям - захоплива ситуація

Реклама
13:59

"Швидше за все": банкір попередив про зміни на валютному ринку України в червні

13:57

Китайський гороскоп на завтра, 28 травня: Щурам — примхи, Козлам — підтримка

13:50

Юрій Горбунов опинився під крапельницями: що сталося

13:30

Пара купила старий комод і відразу зрозуміла, що з ним щось не такВідео

13:25

Рецепт домашнього морозива з двох інгредієнтів - на смак просто фантастика

13:23

На Рівненщині тисячі селян можуть лишитись без орендної плати: арештовано компанію депутатки облради Ірини Костюшко - ЗМІ

13:23

Одеса у вогні: росіяни атакували великий магазин та автомобілі ШахедамиВідео

12:58

Можна покласти в шафу або комод: який запах моль ненавидить найбільшеВідео

12:57

Говорити "редіска" неправильно: як насправді слід називати овоч українською

12:41

Скільки ще може тривати війна: Україна має час для перехоплення ініціативи

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти