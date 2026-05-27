Армія РФ не зможе штурмувати: Україна запускає "логістичний локдаун" ворога

Україна вже зробила перші кроки для реалізації програми.

Росіяни дорого платять за просування по українській землі

Що повідомив Федоров:

Україна хоче посилити удари по тилах противника

ЗСУ працюють над унеможливленням ведення штурмових дій противником

Міноборони запускає перші етапи програми для "логістичного локдауну"

Україна запускає "логістичний локдаун" армії країни-агресорки Росії та масштабує middle strike-удари по тилу ворога. Про це у Telegram повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, нове завдання українських військових полягає у тому, щоб посилити тиск на росіян у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії.

"Останнім часом Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті. Ціна просування для росіян постійно зростає. Якщо в жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 км² просування, то у квітні — уже 179.Росія несе рекордні втрати: понад 35 тисяч убитих або важко поранених військових щомісяця — і ми продовжуємо нарощувати темп", - йдеться у повідомленні.

Кількість штурмових дій на фронті зменшується

Міністр зауважив, що за останні місяці ЗСУ вчетверо збільшили знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині.

"Уже помітна закономірність у дашбордах: що більше знищується логістики росіян — то менше штурмових дій відбувається на ЛБЗ. Одним із ключових факторів цієї зміни стали стратегічні рішення щодо масштабування middle strike-спроможностей. Після вимкнення Starlink для росіян це стало ще одним фактором технологічної переваги України на полі бою", - додав він.

Міноборони запускає перший етап програми

Для повного логістичного локдауну окупантів Міністерство оборони разом з Генеральним штабом виділило додаткові 5 млрд грн безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів middle strike.

"Кошти отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою єБали — команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині та демонструють найкращі результати саме в цьому напрямі. Перші підрозділи вже отримали кошти, і прямі закупівлі вже почалися", - наголосив Федоров.

В межах другого етапу Міноборони планує централізовано запустити тендери на закупівлю великої партії засобів middle strike. І вже влітку, як стверджує Федоров, результати централізованих закупівель middle strike стануть відчутними на фронті. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці.

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, Україна активізувала удари по території Росії. Зокрема дрони часто долітають до Москви та області.

Але наразі не йде мова про те, що після кількох наступних ударів російська столиця опустіє, однак Україна має до цього прагнути. ЗСУ доведеться ще десяток разів атакувати Москву, щоб у свідомості росіян почало щось ламатися.

Нагадаємо, Главред писав, що на Оріхівському напрямку армія РФ змінює штурмові підрозділи на підрозділи закріплення для того, щоб стояти в обороні, через успіхи українських військових на фронті.

Раніше повідомлялося, що ефективність української оборони поступово підвищилась. У цьому допомогло використання безпілотників. Це дозволяє тримати втрати противника на високому рівні.

Нещодавно стало відомо, що ворог вже провалив свою весняну кампанію та відступає на певних ділянках. Це не виправдало очікувань Путіна, який хотів захопити всю Донецьку область.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

