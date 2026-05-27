Україна готова до нового обміну полоненими: кого повернуть додому

У ГУР зазначили, що серед полонених є ще тяжкохворі та ті, хто перебуває в полоні з 2022 року.

Кого повернуть із російського полону

Що відомо:

Україна готова до нового етапу обміну полоненими

Новий етап відбудеться у форматі "1000 на 1000"

Україна готова до нового етапу обміну полоненими в рамках домовленості "1000 на 1000". Представник ГУР МО Андрій Юсов під час пресконференції розповів, кого можуть повернути під час обміну, повідомляє hromadske.

Зараз у російському полоні перебувають:

жінки,

тяжкохворі та тяжкопоранені,

представники різних підрозділів та напрямків,

люди, які потрапили в полон у 2022 році.

Він зазначив, що наразі не розкриватиме імена тих, кого планують повернути з ворожого полону.

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв про те, що наступний обмін буде змішаним.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна передала списки для обміну полоненими. Консультації між сторонами тривають для узгодження конфігурації домовленостей.

24 квітня під час обміну полоненими в Україну вдалося повернути 193 захисників. Усі ці бійці захищали Україну на різних напрямках. Серед звільнених з полону бійців є поранені та ті, проти кого РФ порушила кримінальні справи.

11 квітня в рамках обміну вдалося повернути 175 рядових, сержантів та офіцерів. Вони захищали Україну у складі ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби України. Також вдалося повернути додому 7 цивільних осіб.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст і політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

