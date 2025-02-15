F-16 збили через 'обережність США': в WSJ назвали можливу причину катастрофи

Адміністрація Байдена вимкнула систему Link 16, яка дозволяє ідентифікувати літаки та наземні підрозділи в реальному часі, пишуть у WSJ.

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F-16 міг стати жертвою "дружнього вогню" через відсутність системи ідентифікації / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, 114 бригада тактичної авіації

Коротко:

Причиною катастрофи F-16 в Україні міг стати "дружній вогонь" із ЗРК Patriot власною ППО

Адміністрація Байдена вимкнула тактичну мережу Link 16, яка дозволяє ідентифікувати цілі

В Україні офіційно цього не підтверджували

Українські сили протиповітряної оборони могли збити власний винищувач F-16 влітку минулого року через відсутність системи ідентифікації "свій-чужий". Причиною авіакатастрофи, ймовірно, був "дружній вогонь" із ЗРК Patriot. Про це пише The Wall Street Journal, хоча Україна офіційно таку версію не підтвержувала.

За даними журналістів, адміністрація президента США Джо Байдена вимкнула ключову технологію розпізнавання своїх цілей. Йдеться про тактичну мережу Link 16, яка дозволяє відстежувати місцезнаходження всіх літаків, наземних підрозділів та систем ППО.

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"Для ситуаційної обізнаності США та їх європейські союзники використовують тактичну мережу під назвою Link 16, яка забезпечує перегляд у реальному часі всіх учасників мережі - літаків, наземних підрозділів, наземних засобів протиповітряної оборони та командування тощо. Така видимість робить операції безпечнішими для союзників і смертоноснішими для ворога. Link 16 також зменшує ризики для пілотів, які летять одночасно зі шквалом ворожих ракет і безпілотників, гарантуючи, що їхні наземні колеги знають, де знаходяться їхні літаки", - зазначили у матеріалі.

Однак, коли перші F-16 прибули в Україну, вони не були обладнані для роботи в цій мережі. Ба більше, WSJ зазначає, що при передачі Україні американських Patriot у квітні 2023 року систему від'єднали від Link 16, оскільки тоді не планували постачання F-16. Після ухвалення рішення про передачу винищувачів цей недолік не виправили.

У виданні пипустили, що Link 16 є настільки технологічно складним і чутливим компонентом, що Вашингтон міг зволікати з його передачею через надмірну обережність. Такий підхід загалом характерний для політики адміністрації Байдена.

Журналістка WSJ звернулася до Міністерства оборони США із запитом щодо налаштувань Patriot та відсутності Link 16, однак у Пентагоні відмовилися коментувати конфігурацію переданого озброєння. Там порекомендували звертатися до української сторони.

Джерела WSJ повідомили, що наразі тривають зусилля щодо усунення цього технічного недоліку, проте деталей щодо того, як саме це буде реалізовано, не розкривають.

F-16 / Інфографіка: Главред

Катастрофа F-16 в Україні - що відомо

Нагадаємо, 26 серпня 2024 року в Україні зазнав катастрофи винищувач F-16, унаслідок чого загинув льотчик-підполковник Олексій Мусь. Льотчик виконував бойове завдання та перед катастрофою знищив дві російські ракети, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Після трагедії з’явилося кілька версій причин авіакатастрофи F-16:

Помилка пілота – одна з перших версій, яку розглядали фахівці.

"Дружній вогонь" – у США заявили, що не мають доказів того, що F-16 був збитий українською ППО.

Технічна несправність – ще одна ймовірна причина, яка розглядається експертами.

Ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко зазначив, що інцидент міг статися через комбінацію кількох факторів.

Міноборони України створило спеціальну комісію для встановлення причин катастрофи.

Як повідолмяв Главред, союзники почали сумніватися у швидкому введенні F-16 в бій, оскільки пілоти зазвичай потребують кількох місяців підготовки перед виконанням складних бойових завдань.

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