Українські дрони дісталися до НПЗ в Уфі та секретного інституту Роскосмосу: деталі

Сили оборони успішно атакували тил ворога - уражено важливі цілі.

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Сили оборони завдали успішних ударів по РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Щодня виконується план далекобійних санкцій проти Росії

Українські дрони вразили НПЗ в Уфі на відстані понад 1300 км

Сили оборони атакували стратегічний інститут ВПК у Пензі

Президент України Володимир Зеленський розповів про успішні удари сил оборони України по території країни-агресора РФ.

Українські дрони дісталися нафтопереробного заводу в Уфі – одного з найбільших російських виробників мастильних матеріалів.

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"Відстань - понад 1300 км від лінії фронту", - підкреслив глава держави.

Також у Пензенській області було атаковано стратегічний об’єкт російського ВПК, який займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, що застосовується окупантами для ударів по містах України. Відстань до цілі – близько 600 км від лінії фронту.

Дивіться відео - Сили оборони атакували російський тил:

"Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це має усвідомити російське керівництво. Росія має закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є", - написав Зеленський.

Подробиці від Генштабу

У ніч на 1 липня підрозділи Сил оборони України завдали удару по АТ "Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань" у Пензенській області РФ.

Зафіксовано влучання та задимлення на об’єкті. Масштаби збитків уточнюються, повідомили в Генштабі.

АТ "Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань" - це провідне російське підприємство у сфері космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу "Російські космічні системи" (який, у свою чергу, є складовою частиною держкорпорації "Роскосмос"). Виготовляє, зокрема, датчики для крилатих і балістичних ракет ("Іскандер", "Калібр", Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу (розвідувальні супутники).

Крім того, уражено автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу в районі Новочертоватого Донецької області. Ці об’єкти армія РФ використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Також уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника в Мелітополі, а також три склади матеріально-технічного забезпечення противника в районах Крупки Курської області (РФ), села Рівнополь Донецької області та Новогорівки Харківської області.

Крім того, уражено п’ять пунктів управління БПЛА противника у Запорізькій та Донецькій областях.

Атаки на тил окупантів - новини

Як писав Главред, вранці 1 червня в російській Пензі пролунали вибухи. Над містом піднялися стовпи диму. Перед цим у регіоні було оголошено про небезпеку атаки БПЛА.

Монітори повідомляли, що під удар дронів потрапили місцевий підшипниковий завод і фабрика "Маяк". Також було атаковано АТ "НДІФВ".

У ніч на 26 червня Тульська область країни-агресора РФ опинилася під масованою атакою дронів. Під удар потрапив завод "Азот" у Новомосковську. Місцеві жителі чули багато вибухів, а також скаржилися на дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електроенергією.

У ніч на 25 червня Полтавська нафтобаза в Краснодарському краї країни-агресора РФ потрапила під удар дронів. Спалахнула пожежа.

23 червня в російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. У небі видно стовпи чорного диму.

Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України. Він вважається одним із найбільших і найважливіших центрів нафтопереробки Росії та відіграє важливу роль у паливному забезпеченні країни.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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