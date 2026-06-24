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Україна може виграти війну: яка стратегія ЗСУ змусить Путіна сісти за стіл переговорів

Дар'я Пшеничник
24 червня 2026, 10:04
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Військовий експерт Франц-Штефан Гаді переконаний, що успіх України залишається цілком можливим.

Україна може виграти війну: яка стратегія ЗСУ змусить Путіна сісти за стіл переговорів
Чи може Україна виграти війну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/56brigade, facebook.com/22ombr

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Головне з новини:

  • Україна нарощує удари дронами вглиб Росії
  • Ключ до перемоги - повна ізоляція Криму
  • Тилові удари можуть змусити Путіна до переговорів

Україна кардинально змінює стратегію веденні війни, роблячи ставку на видовищні та регулярні атаки безпілотників углиб території РФ. Після відносного затишшя на лінії фронту, що триває з моменту контрнаступу 2023 року, Київ демонструє нову тактику виснаження ворога.

За оцінками аналітиків німецького видання Bild, успіх України тепер полягає не у швидких проривах, а у трикомпонентній формулі: стабілізація фронту, ізоляція Криму та руйнування логістики агресора. Саме це має стати тим важелем, який змусить Кремль сісти за стіл переговорів.

Нова стратегія: перенесення війни на територію РФ

Останнім часом масштабні удари українських дронів дедалі частіше паралізують російські аеропорти, нищать нафтобази та переривають постачання зброї. Експерти сходяться на думці, що цей тиск є критично важливим.

Експерт з питань України Ніко Ланге переконаний, що головний шанс Києва - ігнорувати минулі перестороги західних партнерів і сміливо бити вглиб Росії.

"Якщо війна в Росії призведе до політичної дестабілізації, Путін може стати готовим до переговорів", - підкреслює Ланге.

Водночасвійськовий експерт Франц-Штефан Гаді зазначає, що безпілотні системи середньої дальності зараз створюють ключовий тиск, уражаючи протиповітряну оборону (ППО), логістичні вузли та скупчення військ ворога. На його думку, реалістичний успіх - це відрізати Крим від постачання, змусивши РФ залишити частину окупованого півдня через неможливість утримувати там армію.

Що насправді є переможним фіналом для України

Військовий аналітик Густав Грессель закликає реалістично дивитися на термін "перемога". Він наголошує, що мова не йде про фізичне завоювання Росії.

Справжні критерії української перемоги:

  • збереження суверенітету та повна незалежність від зовнішнього диктату Кремля;
  • максимальне зниження ризику повторного нападу РФ у майбутньому;
  • поступове відновлення територіальної цілісності.

При цьому поточні масштабні нальоти безпілотників на РФ Грессель поки що класифікує як ефективну "психологічну війну".

Фактор часу та козирі Кремля: чому "вікно можливостей" обмежене

Попри очевидні успіхи України в небі, аналітики Bild попереджають про серйозні ризики, оскільки російська армія все ще продовжує повільний повзучий наступ.

  • Ризик нової мобілізації в РФ: головне питання - чи наважиться Володимир Путін повторити масштабну мобілізаційну хвилю зразка осені 2022 року, щоб перекинути на фронт "свіже" гарматне м'ясо.
  • Короткочасність технологічної переваги: Франц-Штефан Гаді нагадує, що перевага в технологіях дронових ударів на війні зазвичай триває недовго - всього 3–4 місяці. Якщо Росія зможе адаптуватися, ліквідувати це відставання та залучити нові людські ресурси, вікно можливостей для України почне закриватися.
  • Головний висновок аналітиків: за нинішніх умов утримання стабільної лінії розмежування у поєднанні з повною вогневою блокадою окупованого Криму стане для Києва фундаментальним стратегічним успіхом.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше помічник президента Юрій Ушаков повідомив про закриті контакти з Києвом. Він підкреслив, що секретні перемовини можуть вплинути на подальший переговорний процес і вимагають ретельного відбору каналів комунікації, що підтвердило зацікавленість обох сторін у непрямому діалозі. Наразі подробиці залишаються обмеженими.

Зазначимо, політолог Ігор Чаленко під час інтерв'ю висловив думку щодо перспектив прямого діалогу. За його словами, новий формат переговорів з долученням європейських гравців зміг би наповнити попередні домовленості змістом і вплинути на подальшу координацію санкційних та безпекових заходів.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський висловив позицію щодо ініціативи зустрічі на полях міжнародного саміту. Президент зауважив, що зустріч на саміті G7 могла б стати платформою для предметних переговорів і закликав профільні відомства оперативно узгодити підходи до підготовки такого формату переговорів.

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Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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