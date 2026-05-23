У стилі Call of Duty: Україна змінює підхід до ведення війни — The Times

Система "єБали", запущена у 2024 році, вже дає практичні результати на полі бою.

Україна змінює підхід до ведення війни

Що написано в матеріалі The Times:

Платформа "єБали" допомагає підрозділам діяти ефективніше

Кількість балів, які отримує підрозділ, залежить від його щомісячної ефективності

Настрої в Києві більш оптимістичні, ніж минулої зими

На екранах у київських штабах з’являються невеликі значки у вигляді черепів. Візуально це нагадує інтерфейс комп’ютерної гри: система в реальному часі показує кількість знищених російських цілей на фронті. За підтверджені ураження противника українські підрозділи отримують умовні бали, які потім можна використовувати для придбання техніки та обладнання через онлайн-платформу Brave1.

Як зазначає The Times, подібна "гейміфікація" війни викликає неоднозначну реакцію. За даними видання, деякі західні політики після презентацій цієї системи залишали зустрічі з важким враженням — цифровий інтерфейс у стилістиці Call of Duty різко контрастує з реальністю сучасного збройного конфлікту.

Проте українські військові підкреслюють ефективність ініціативи. Система "єБали", запущена у 2024 році, вже приносить практичні результати на полі бою. За інформацією командирів, вперше з жовтня 2023 року російські сили почали стабільно втрачати контроль над територіями. За останні 30 днів Україна, як стверджується, повернула близько 189 квадратних кілометрів.

На думку аналітиків, таку динаміку забезпечили високі темпи виснаження російських підрозділів, а також результативне застосування безпілотників. Це може свідчити про уповільнення російського наступу і, як розраховують в Україні, стати переломним етапом війни.

Як функціонує система "єБали"

Начальник управління безпілотних систем 7-го корпусу, підполковник Денис Поляченко, розповів журналістам, що платформа "єБали" допомагає підрозділам діяти ефективніше.

За його словами, за знищення або пошкодження ворожої техніки та живої сили бійці отримують бали, які потім конвертуються в необхідні ресурси та обладнання. Військові розуміють, що одночасно виконують бойові завдання, захищають країну та оперативно отримують інструменти, необхідні для подальшої роботи.

"Вони можуть самі обирати з доступного списку", – підкреслив він.

Усі українські підрозділи на передовій – як спеціалізовані, так і неспеціалізовані – ранжуються в таблиці лідерів. Бали обмінюються на винагороди. Потім їм дозволяється використовувати маркетплейс для купівлі необхідного спорядження.

Кількість балів, які отримує підрозділ, залежить від його щомісячної ефективності. Бали нараховуються за ліквідацію особового складу противника, знищення ворожих позицій з особовим складом, що перебуває всередині, знищення техніки, знищення ворожих антен радіоелектронної боротьби та багато інших категорій.

"Існує дуже обширний перелік того, за що нараховуються бали і скільки", – пояснив Поляченко. Поранення російського солдата оцінюється у вісім балів. Дванадцять балів нараховуються за ліквідованого, чотири – за знищений мотоцикл. Щоб отримати більше балів, підрозділи повинні надавати більше даних про те, як вони виконували завдання, щоб їх можна було верифікувати та підтвердити.

"Ця система діє скоріше як мотиватор робити більше. Ти працюєш, звітуєш, отримуєш бали назад – а потім конвертуєш їх у додаткові ресурси, крім того, що надається збройними силами", – підкреслив Поляченко.

Ця система корисна безпосередньо для військових

У результаті окремі українські підрозділи отримують право самостійно вирішувати, яка зброя їм потрібна для боротьби з росіянами. Її доставляють протягом декількох тижнів. Те, що не працює, більше не купують.

Журналісти заявляють, що асортимент обладнання, яке можна придбати через систему, розширюється майже щотижня. Доступно 589 найменувань і компонентів усіх типів, включаючи наземні безпілотні апарати, безпілотні літальні апарати, FPV-дрони та системи радіоелектронної боротьби.

Українські військові, зокрема, можуть купувати системи компанії Uforce, включаючи дрон Nemesis, на маркетплейсі. Nemesis використовується для знищення російських бойових порядків – артилерії, самохідних артилерійських установок, техніки, вантажного транспорту, пунктів управління, укриттів – як наземних, так і підземних.

Він також виконував успішні місії проти російських військових кораблів у Чорному морі. Засновник і головний виконавчий директор української оборонно-технологічної компанії Uforce Олег Рогінський заявив, що система єБалі також корисна для оборонних компаній, оскільки забезпечує їм зворотний зв'язок щодо ефективності їхньої продукції.

"Це дуже меритократична система. Кожен підрозділ може самостійно вирішувати, як використовувати свої бали. Ця система дозволяє передати прийняття рішень зверху вниз, від централізованих закупівель до командирів окремих підрозділів. Нічого подібного більше немає. Існує прямий ринковий зворотний зв'язок", – підкреслив він.

Він зазначив, що значна частина доходів фірми в Україні надходить саме з маркетплейсу.

У Британії зараз все інакше

Це протилежність тому, чого намагається досягти Міністерство оборони Великої Британії своїми реформами, зазначило джерело, ознайомлене зі змінами.

"Наші реформи спрямовані на більш централізовану модель, де вся влада зосереджена в руках начальника штабу оборони та директора з національних озброєнь. Вони обирають те, що є у кожного. В Україні все навпаки: командири бригад на найнижчому рівні обирають, що вони збираються купувати", – підкреслило джерело.

В Україні панують більш оптимістичні настрої

Зараз настрої в Києві більш оптимістичні, ніж минулої зими. Михайло Федоров, міністр оборони України, заявив, що минулого місяця Росія втратила 35 203 військовослужбовців, які загинули або отримали важкі поранення, що стало п'ятим місяцем поспіль, коли втрати окупантів на полі бою перевищили їхню здатність мобілізувати нові сили.

Стратегія України полягає в тому, щоб збільшити цю цифру до 50 000 російських солдатів на місяць, зробивши ціну війни неприйнятною для Росії. Україна більше не залежить так сильно від ракет великої дальності для ураження цілей у глибині Росії, оскільки безпілотники тепер здатні здійснювати далекі атаки на нафтову та збройову інфраструктуру, а також на інші цілі за сотні кілометрів від українського кордону.

Наприклад, цього тижня безпілотники атакували Сизранський НПЗ за понад 800 кілометрів углиб території Росії. Скорочений першотравневий парад кремлівського диктатора Путіна, який зазвичай використовується для демонстрації військової могутності та сили країни, став свідченням зростаючого страху Москви перед українськими безпілотниками.

Друге джерело, яке нещодавно заслухало доповідь вищих військових діячів України, заявило, що "вражає те, наскільки українці загартовані в боях". "Коли вони демонструють графіки російських втрат, ці втрати вимірюються в графічних зображеннях маленьких черепів. Але за цією ж шкалою видно, наскільки вони рішучі. І, мабуть, найдивовижніше — це тиха, але зростаюча впевненість у тому, що ситуація змінюється на їхню користь і вони можуть перемогти", — зазначив він.

ЗСУ пішли вперед одразу на кількох напрямках — дані аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, останні кілька тижнів ЗСУ не тільки стримують атаки, а й проводять контрдії, повертаючи контроль над окремими населеними пунктами та позиціями.

Зокрема, українські сили нещодавно просунулися в районі Костянтинівки, тоді як російські війська продовжують спроби проникнення в місто. Геолокаційні відео свідчать про просування українських підрозділів на північному заході Іванополя, а також у центральній і східній частинах Костянтинівки.

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України повернули під контроль Одрадне та його околиці в Харківській області. Військові завдали противнику вогневого удару і вибили його з лісосмуг, укріплених позицій та опорних пунктів.

Раніше повідомлялося, що російське військове командування п'ятий місяць поспіль поширює неправдиві заяви про ситуацію на Куп'янському напрямку, створюючи ілюзію наступу там, де його фактично немає.

Напередодні стало відомо, що, незважаючи на заяви російського командування про нібито повне захоплення Волчанська, бої за місто тривають і станом на середину травня 2026 року українські військові продовжують утримувати позиції в населеному пункті.

Про джерело: The Times The Times – впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована в 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, проте у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

