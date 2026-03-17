Зайшли у глухий кут, часу мало: МВФ б'є тривогу через допомогу Україні

Нові транші для України під загрозою.

У депутатів мало часу для прийняття необхідних рішень

Головне:

МВФ може перестати фінансувати Україну

Депутати саботують рішення для отримання кредиту

Представники МВФ хочуть зустрітися з парламентарями

Допомога України з пакету в розмірі 8,1 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду під загрозою. Як пише Bloomberg, причиною цього є те, що у Верховній Раді затримують відповідні рішення.

До кінця березня депутати мають погодити зміни, зокрема щодо підвищення податків як і для бізнесу, так і для домогосподарств. Однак ситуація погіршується через внутрішній конфлікт: частина депутатів фактично саботує рішення на тлі напруги із президентом Володимиром Зеленським.

"Законодавці досі не змогли обговорити кілька змін, запропонованих МВФ, як вияв непокори президенту Володимиру Зеленському, що потенційно може паралізувати парламент", - пише видання.

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм, за даними джерела Bloomberg, планує розпочати зустрічі з українськими депутатами вже 18 березня.

Що відомо про нову програму для України

Главред писав, що наприкінці лютого поточного року Рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму фінансування (EFF) для України на 8,1 мільярда доларів США.

Ці кошти будуть спрямовані на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності. Для України це дуже важливо, бо на п'ятий рік повномасштабної війни і на тлі системних атак РФ по енергетиці країна має гарантовану фінансову підтримку партнерів і ресурс для стабільної роботи держави.

Нагадаємо, Главред писав, що без рішення ЄС чи чергового траншу МВФ Україна вже у квітні може опинитися на межі дефіциту. Спочатку уряд буде змушений використати авансом доходи, заплановані на наступний рік, зокрема дивіденди держбанків. Далі вихід на ринок внутрішніх запозичень, якщо інвестори погодяться.

Напередодні стало відомо, що уряд готувався суттєво розширити законопроєкт, що мав запустити автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, включивши до нього весь пакет вимог МВФ.

Раніше МВФ вирішив скасувати попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів. Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОП, мита на посилки, податку для цифрових платформ і військового збору.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

